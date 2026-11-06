Feriado por la visita del Papa León: cómo abrirán los comercios de Santa Fe el lunes 9 de noviembre

El sector comercial de Santa Fe tendrá distintas modalidades de funcionamiento durante la jornada festiva. Según un relevamiento del Centro Comercial, aproximadamente la mitad de los negocios abrirá sus puertas, mientras que el resto permanecerá cerrado.

La actividad comercial en la ciudad de Santa Fe tendrá un funcionamiento dispar el próximo lunes 9 de noviembre , con motivo de la jornada festiva por la visita del Papa León. De acuerdo con un relevamiento realizado por el Centro Comercial local junto con las principales asociaciones de calle, no habrá una modalidad de apertura unificada y cada comerciante decidirá si trabaja o se suma al feriado.

Desde el Centro Comercial, explicaron que las consultas realizadas entre las distintas entidades del sector muestran un escenario dividido. Las estimaciones indican que alrededor del 50% de los comercios abrirá sus puertas , mientras que la otra mitad optará por cerrar durante toda la jornada.

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Sin embargo, entre los establecimientos que mantendrán la actividad tampoco habrá un esquema único. Algunos negocios atenderán con horario reducido, principalmente durante media jornada, mientras que otros funcionarán de manera habitual.

Otro dato que surge del relevamiento es que buena parte de los locales que abrirán serán aquellos atendidos directamente por sus propietarios, sin necesidad de convocar a empleados para trabajar durante el feriado.