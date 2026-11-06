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El papa León XIV comenzó su viaje hacia América Latina y llega esta tarde a Uruguay, su primer destino

El Sumo Pontífice recorrerá diez ciudades en tres países para promover la paz, la equidad económica y el debate sobre la inteligencia artificial. Arribará a Uruguay a las 16.30.

6 de noviembre 2026 · 09:53hs
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El papa León XIV comenzó su viaje hacia América Latina y llega esta tarde a Uruguay

El papa León XIV comenzó su viaje hacia América Latina y llega esta tarde a Uruguay, su primer destino

El papa León XIV comenzó este viernes su primera gira oficial por América Latina, donde abarcará cerca de 30 mil kilómetros para visitar diez ciudades distribuidas en Uruguay, Argentina y Perú. El Sumo Pontífice encaró la travesía a pocos días de superar con éxito una intervención quirúrgica por un cuadro de cáncer, con una agenda enfocada en la defensa de los sectores vulnerables, la búsqueda de la paz y la reducción de las brechas económicas globales. León XIV despegó a las 7.05 (hora local) desde el Aeropuerto de Roma-Fiumicino y llegaría a Uruguay alrededor de las 16.30.

La primera escala del itinerario incluye su llegada a Uruguay, el país de mayor tradición laica de la región, donde el mandatario Yamandú Orsi encabezará la recepción oficial. Durante la estadía en territorio uruguayo, el jefe de la Iglesia Católica y el presidente mantendrán audiencias orientadas a repasar la coyuntura social y los desafíos del desarrollo regional.

LEER MÁS: La Iglesia de Santa Fe sobre la visita del Papa León XIV: "Esperamos que renueve la esperanza y el impulso misionero"

Su traslado a la Argentina

Posteriormente, el Pontífice se trasladará a la Argentina para mantener un encuentro bilateral con el presidente Javier Milei. La reunión entre ambos jefes de Estado abordará discusiones relativas a los sistemas económicos contemporáneos, las implicancias sociales del desempleo y los marcos regulatorios y éticos vinculados al avance de la inteligencia artificial.

La gira concluirá en Perú, nación de especial significación en la trayectoria del Papa. En suelo peruano, León XIV sostendrá un encuentro con la mandataria Keiko Fujimori para abordar los principales temas de la agenda bilateral y regional, instancia en la que el Pontífice ratificará su posición sobre la pobreza, el empleo digno y el impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo.

La agenda papal contempla tambien encuentros con las comunidades locales, autoridades y líderes religiosos de las tres naciones sudamericanas durante los once días de actividad oficial, con el propósito de transmitir un mensaje de fe, paz y compromiso evangélico en la región.

León XIV Papa viaje Argentina Uruguay
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