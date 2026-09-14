Colón estará atento a Madryn, que busca un triunfo para acercarse a la cima

Deportivo Madryn visita a Defensores de Belgrano por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional. Colón necesita que no se escape en la pelea de arriba.

Mientras Colón intenta dejar atrás el mal momento y cortar una racha de tres derrotas consecutivas, también deberá mirar de reojo lo que suceda este lunes con Deportivo Madryn, uno de sus competidores directos en la pelea por los primeros lugares de la Zona A de la Primera Nacional.

El Aurinegro visitará desde las 15.30 a Defensores de Belgrano , en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 29. El equipo dirigido por Luis García llega con el envión del triunfo 3-1 ante Ciudad de Bolívar y buscará aprovechar los resultados que dejó el fin de semana.

Madryn quiere meterse en la pelea

Deportivo Madryn ocupa actualmente el cuarto lugar con 46 puntos. Ferro empató 0-0 ante Almirante Brown y Morón derrotó 2-1 a Racing de Córdoba, por lo que ambos llegaron a 55 unidades y comparten la cima.

Una victoria de Madryn le permitiría alcanzar los 49 puntos y quedar a seis de los líderes, una diferencia que todavía le permitiría soñar con pelear por el primer lugar en el tramo final de la fase regular.

Por eso, el resultado también será seguido con atención en Santa Fe. Colón, que tiene 45 puntos y viene de perder ante Godoy Cruz, necesita que sus rivales directos no sigan sumando para evitar que la distancia se amplíe.

El Aurinegro prepara cambios

Para enfrentar a Defensores, Luis García analiza realizar modificaciones respecto del equipo que venció a Ciudad de Bolívar. Federico Recalde aparece como una de las alternativas para regresar a la formación titular y ocupar un lugar en la mitad de la cancha.

Además, Juan Peinipil podría ingresar en ofensiva en reemplazo de Nicolás Servetto.

Enfrente estará un Defensores de Belgrano que atraviesa una situación muy diferente. El equipo de Mariano Campodónico suma 30 puntos, viene de empatar ante Los Andes y solamente consiguió una victoria en sus últimas ocho presentaciones.

Para Colón, será otro partido para mirar con atención. Después de haber quedado sexto tras la derrota ante Godoy Cruz, cada punto que sumen los equipos que están por encima puede complicar todavía más su objetivo de terminar entre los cuatro primeros.

Probables formaciones de Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Gonzalo Gamarra, Juan De Tomasso, Ian Pérez; Ignacio Gutiérrez, Luis Jérez Silva, Leonardo Landriel, Patricio Moyano; Ezequiel Aguirre y Enzo González. DT: Mariano Campodonico.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Julían Cosi, Nicolás Ortiz, Claudio Corvalán, Lucas Diarte; Marcelo Meli, Recalde o Machado, Leonardo Marinucci, Nazareno Solís; Servetto o Peinipil y Luis Silba. DT: Luis García.

Horario: 15:30 hs.

Árbitro: Gonzalo Pereira.

Estadio: Juan Pasquale.

Televisación: LPF Play.