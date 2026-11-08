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Barcelona frenó la racha de Atlético de Madrid en la Liga de España

Barcelona dio otro golpe en La Liga de España al superar 2-1 al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, por la fecha 12, y sostuvo su liderazgo

8 de noviembre 2026 · 20:08hs
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Barcelona frenó la racha de Atlético de Madrid en la Liga de España

Barcelona dio otro golpe en La Liga de España al superar por 2-1 al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, por la fecha 12, y consiguió sostener su liderazgo. El visitante llegó a la capital española con la misión de frenar a un rival que acumulaba siete victorias consecutivas, pero terminó revirtiendo el resultado y llevándose tres puntos de enorme valor.

El comienzo tuvo al Atlético como protagonista. A los 10 minutos, el equipo de Diego Simeone encontró la ventaja a partir de una buena acción individual de un exdelantero de River, que desbordó por el sector izquierdo y lanzó un centro preciso para que Giuliano Simeone apareciera en el área y definiera para el 1-0.

El gol fortaleció al conjunto madrileño, que durante ese tramo logró imponer condiciones y manejar los tiempos del partido. Barcelona intentaba hacerse dueño de la pelota, aunque le costaba encontrar espacios y dominar la zona media. La aparición de Pedri comenzó a modificar ese escenario: con mayor participación del mediocampista, el líder consiguió equilibrar la posesión y acercarse con más frecuencia al arco defendido por Jan Oblak.

La reacción visitante cambió el desarrollo de un encuentro que había comenzado favorable al Colchonero. Barcelona encontró los caminos para revertir la historia y terminó celebrando una victoria que le permitió ampliar la diferencia en la cima: ahora suma 33 puntos, cinco más que Atlético de Madrid, que quedó con 28.

Más de la fecha en España

En otro partido, Betis, con el chileno Manuel Pellegrini (ex San Lorenzo y River) en el banco y con Valentín Gómez (ex Vélez) entre los suplentes, le ganó por 2-0 a Elche, de Martín Anselmi DT, que mostró desde el inicio a Federico Redondo (ex Argentinos Juniors) y contó con los ingresos de Abiel Osorio (ex Defensa y Justicia) y Facundo Buonanotte (ex Rosario Central), respectivamente.

Los demás marcadores: Villarreal 2-Getafe 0; Real Sociedad 1-Rayo Vallecano 0; Celta 0-Levante 0.

Posiciones en España

Barcelona 33 puntos; Real Madrid, 30; Atlético Madrid, 28; Betis 26; Real Sociedad, 22; Sevilla 18; Athletic Bilbao 16; Villarreal y Deportivo LaCoruña 15; Racing de Santander 14; Celta y Alavés 13; Espanyol, Rayo Vallecano, Getafe y Osasuna 12; Levante 11; Elche 10; Valencia 9; Málaga 5.

Barcelona Atlético de Madrid España
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