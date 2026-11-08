Visita histórica del Papa León XIV al país: la agenda completa del segundo día del pontífice en la Argentina

El Papa León XIV arribó este domingo a las 16:45 a suelo argentino. El itinerario combinará celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y actividades pastorales.

Luego de su llegada a la Argentina, la agenda del segundo día de la visita oficial del Papa León XIV al país arrancará temprano con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione , en la localidad bonaerense de Claypole, donde el papa se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución.

A las 11:30 celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles , en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, la jornada continuará en Puerto Madero. En la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), el pontífice mantendrá un encuentro con representantes del mundo laboral: dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales. El tema del trabajo es uno de los ejes que León XIV destacó desde el inicio de su pontificado.

Más tarde, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada cerrará a las 18:45 con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con los obispos.

Agenda del martes 10 de noviembre

León XIV volará a Córdoba por la mañana: el vuelo partirá de Buenos Aires a las 7:30 y aterrizará a las 9:00 en el Aeropuerto Ambrosio Taravella. A las 10:00 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y, luego, se reunirá en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

La escala en la provincia de Córdoba abarcará una misa en la Escuela de Aviación Militar y un acto en la Catedral local

La elección de Córdoba responde a un doble criterio. Por un lado, su ubicación en el centro del país facilita la participación de fieles del norte y del interior sin necesidad de trasladarse hasta Buenos Aires. Por otro, la provincia tiene un peso eclesiástico propio: allí desarrolla su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de la ciudad, jesuita y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

De regreso en la capital federal, el papa presidirá a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también pronunciará un discurso.

Miércoles 11 de noviembre

La última jornada argentina comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en el barrio de Devoto. A las 10:00, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en Ezeiza, y el vuelo hacia Lima partirá media hora después. El miércoles 11 será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.