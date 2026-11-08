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Milei se mostró conciliador en el acto de bienvenida a León XIV: "Me alegra ver a todo el arco político"

El mandatario nacional llamó a “trascender las diferencias temporales” en su discurso en el Palacio Libertad por el acto oficial con el Papa León XIV.

8 de noviembre 2026 · 19:54hs
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Milei se mostró conciliador en el acto de bienvenida a León XIV: Me alegra ver a todo el arco político

El presidente Javier Milei celebró la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó que su presencia logró reunir a "todo el arco político" en el Palacio Libertad.

"Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV", resaltó el mandatario nacional, y le dio una "cálida bienvenida en nombre de todos".

"Hoy comienzan jornadas de reflexión. Me alegra ver a todo el arco políico aquí, demostrando que hay momentos que van más allá de nuestras diferencias", destacó Milei.

Además, habló de la importancia de la fe y llamó a "trascender las diferencias temporales".

"Es mucho más lo que nos une que lo que no separa", enfatizó el Presidente, que también recordó al papa Francisco y dijo que fue una "figura excepcional, una persona de inmensa generosidad que seguirá presente por el resto de la vida". "Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra", agregó Milei.

En su mensaje, expresó: "Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros".

Milei León XIV visita
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