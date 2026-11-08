Milan venció a Genoa y recortó distancias en la cima del Calcio

Milan ratificó su doble cara en la temporada y, con un triunfo por 2 a 1 de visitante frente a Genoa, logró recortar distancias en la parte alta del Calcio

Milan ratificó su doble cara en la temporada y, con un triunfo por 2 a 1 de visitante ante Genoa en el estadio Luigi Ferraris, recortó distancias en la parte alta del Calcio . Los dirigidos por Ruben Amorim aprovecharon al máximo las desatenciones defensivas del conjunto local para sumar tres puntos vitales tras su reciente victoria en el Derby della Madonnina.

El encuentro se inclinó temprano gracias a una jugada desafortunada en la salida del Genoa, antes de cumplirse el cuarto de hora, cuando el mexicano Johan Vásquez cometió un error insólito al complicarse con la pelota, lo que permitió que Adrien Rabiot recuperara y habilitara a Alphadjo Cissé, quien batió sin contemplaciones al arquero Justin Bijlow para poner el 1 a 0.

Poco después, otra falla del fondo del Grifo dejó en evidencia la fragilidad defensiva local: Gonçalo Ramos enganchó con categoría ante la marca de Leo Østigård y Mikael Ellertsson para asistir a Christian Pulisic, autor del segundo tanto visitante.

Aunque el propio Ellertsson descontó más tarde para el Genoa, el esfuerzo fue insuficiente y los Rossoneri abrocharon el 2 a 1 definitivo que los reacomoda con firmeza en la pelea por el campeonato.

En paralelo, la cima del torneo italiano sufrió modificaciones tras el empate 1 a 1 registrado en el estadio Diego Armando Maradona entre el Napoli y el líder, la Lazio.

El conjunto de la capital, dirigido por Gennaro Gattuso, se puso en ventaja a los 28 minutos de la primera mitad gracias a una asistencia de Tijjani Noslin que Davide Frattesi transformó en gol frente a la resistencia de Vanja Milinkovic-Savic.

Sin embargo, un gol en propia puerta de Alfonso Pedraza selló la paridad definitiva en un duelo muy disputado donde el dueño de casa también hizo méritos para sumar.

Con este resultado, la Lazio dejó puntos en el camino, pero se mantiene en lo más alto de la tabla, calentando una Serie A que promete máxima tensión en sus próximas jornadas.

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El Inter venció por 2-0 al Como, sumó tres puntos vitales y se colocó a solo un punto de la Lazio, que empató 1-1 con el Napoli. Francesco Pio Esposito y Marcus Thuram anotaron los goles en el primer tiempo para asegurar la victoria del conjunto milanés.

Con este resultado, el Como perdió su racha de cuatro triunfos seguidos y el Inter regresó de lleno a la pelea por los primeros puestos de la Serie A.

Por otro lado, una igualdad por 2-2 entre la Juventus y la Fiorentina, en la que convirtió el argentino Mateo Pellegrino, deja a la Vecchia Signora en el séptimo lugar con 18 puntos, en la puerta de las copas europeas, mientras que el equipo en el que también juega Franco Mastantuono llegó al tercer partido invicto y es decimoquinto con 9 puntos, dos por encima de la zona de descenso.