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Mensaje del Papa León XIV: habló de corrupción, rechazó el aborto, pidió diálogo y una economía "al servicio de las personas"

El sumo pontífice mantuvo una audiencia privada de 40 minutos con el mandatario en Casa Rosada y encabezó el acto con dirigentes, funcionarios y diplomáticos

8 de noviembre 2026 · 19:45hs
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Mensaje del Papa León XIV: habló de corrupción, rechazó el aborto, pidió diálogo y una economía al servicio de las personas

El Papa León XIV participa junto con el presidente Javier Milei de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad de Buenos Aires, en el marco de la histórica visita al país.

El mensaje del Papa León XIV

El papa León XIV llamó a defender la democracia, a "convivir en las diferencias" y reclamó fortalecer la educación y el cuidado a los ancianos y a los discapacitados.

"Hay que aprender a convivir, más allá de las diferencias", desató el Santo Padre en un discurso en en Palacio Libertad.

El obispo de Roma señaló "cuánto puede crecer un pueblo cuando las diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro".

“Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, subrayó León XIV.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”, enfatizó el Pontífice.

Además, pidió defender la vida de los que están "por nacer", y sostuvo: “Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos a los que están por venir, debemos reconocer su dignidad hacia las generaciones venideras comienza a acoger la vida desde sus primeros instantes”.

En el inicio de su mensaje, se refirió al papa Francisco y afirmó: "Mi llegada a esta tierra tiene un significado particular. Durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo en la memoria y el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”.

“Hoy recorro el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con toda la iglesia”, indicó.

El presidente inauguró el acto en el Palacio Libertad con la presencia de varios dirigentes de diferentes sectores, diplomáticos y funcionarios. “Me alegra ver a todo el arco político aquí”, resumió el mandatario en el inicio de su alocución.

En tanto, sobre el comienzo recordó al Papa Francsico, al que definió como “el argentino más importante de la historia” y agregó: “Su partida dejó un vacío enorme para todo nuestro pueblo. Una persona de inmensa generosidad. Francisco es inmortal en los cielos y en la tierra. La inmortalidad es una vida que nos sigue hablando después de la muerte”.

León XIV Milei visita
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