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Barracas Central igualó con Banfield y suma siete partidos sin ganar

En el Florencio Sola, el Taladro y el Guapo igualaron 1-1 por la novena fecha del campeonato, encuentro correspondiente a la Zona B.

14 de septiembre 2026 · 22:02hs
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Barracas Central empató 1-1 con Banfield.

Barracas Central empató 1-1 con Banfield.

Barracas Central rescató un empate 1-1 ante Banfield en un partido en el que le costó llegar con claridad al área rival y que disputaron esta noche, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

El Guapo y una racha sin victorias

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en un partido disputado en el estadio Florencio Sola, el local había comenzado en ventaja con gol del mediocampista Lautaro Gómez, en el primer minuto de descuento del primer tiempo, mientras que el volante Iván Tapia igualó de penal, a los 16 minutos del complemento.

Con el empate, el “Guapo” se posiciona undécimo en la zona B con 12 puntos, a uno de la zona de clasificación, mientras que los dirigidos por Pedro Troglio se ubican un puesto por debajo, con apenas ocho unidades en nueve partidos.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Damián Ayude recibirá a Independiente Rivadavia, el lunes 21 de septiembre desde las 19:00, mientras que el “Taladro” jugará como visitante ante Gimnasia, el sábado 19 a partir de las 14:30.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 20 minutos del primer tiempo, cuando el volante Tomás Porra filtró una pelota para dejar mano a mano al delantero Norberto Briasco, que no pudo superar el achique del arquero Diego “Ruso” Rodríguez.

Luego de una volea de Alexander Machado que salió cerca del palo a los 27 minutos, el delantero Adrián Balboa recibió por derecha, enganchó y sacó un zurdazo que dio en el palo derecho del guardameta rival.

Banfield siguió con impulso en los últimos minutos de la primera parte, con un mano a mano desaprovechado por el volante Tomás Adoryan en el primer minuto de descuento y el primer gol de la noche, que llegó un minuto más tarde con una gran jugada individual y zurdazo cruzado de Gómez.

Ya en la segunda parte, la visita pudo quedarse con la igualdad a los 16 minutos, luego de un penal por una mano insólita del lateral Santiago López García que el volante Iván Tapia cambió por gol con un remate bajo.

Durante el resto del partido, a pesar de no tener ninguna llegada de peligro ni remate claro al arco rival, la pelota le perteneció al “Guapo”, que merodeó el área rival y la llenó de centros, aunque sin profundidad.

Barracas Central Banfield partidos
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