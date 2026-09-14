Juegos Suramericanos 2026: primeros bochazos con tribuna llena en la Estación Belgrano

La competencia de bochas de los Juegos Suramericanos comenzaron este lunes ante un gran marco de público en la cancha instalada en el Centro de Convenciones de la Estación Belgrano

Comenzó la competencia de bochas en los Juegos Suramericanos con una gran respuesta por parte de la gente.

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe, Rosario y Rafaela, las bochas tuvieron su primer día de competencias en la cancha dispuesta en la nave de la Estación Belgrano . Con las tribunas llenas, durante la mañana se enfrentaron bochófilos de Chile, Venezuela, Argentina, Paraguay, y Perú, en tanto por la tarde se sumaron representantes uruguayos.

El representativo nacional obtuvo el triunfo 12 a 9 en el primer partido del grupo B de la categoría Mixto Punta Rafa Volo frente a Paraguay, Romina Bolatti también ganó 13 a 3 en su debut en Volo Individual Femenino, en tanto fue derrota por 13 a 8 frente a Perú en la categoría Mixto Petanca.

Una disciplina que trasciende generaciones

“Muchas personas creen que es un deporte de ancianos, que se juega en los boliches. Acá estamos mostrando la verdadera imagen de nuestro deporte con las 3 modalidades y el reglamento internacional, con deportistas que son jóvenes. Tenemos como argentinos, como santafesinos, la doble responsabilidad de que estos Juegos salgan bien”, señaló Marcelo Bravo, presidente Confederación Panamericana de Bochas.

El equipo nacional cuenta con campeones argentinos, representantes en mundiales y World Games. “Tenemos un país en donde la bocha está en todos lados. En Santa Fe es el segundo deporte que se practica, aunque muchos se sorprendan. En cada pueblito, cada localidad, hay un club, hay una cancha de bochas”, agregó Bravo.

La competencia de Bochas se extenderá hasta el jueves 17 de septiembre en el histórico espacio ferroviario recuperado, transformado en un escenario urbano de competencia para estos Juegos. Allí se montó una cancha especialmente diseñada para competencias de precisión. “Es la movida deportiva más grande de la historia, no de Santa Fe sino de Argentina, por la repercusión, las obras, todo lo que está quedando”, insistió Bravo.

El gran marco de público no pasó desapercibido para los jugadores y dirigentes nacionales: “Es increíble ver este estadio magnífico, ni hablar del público y también la presentación de grandes bochófilos jóvenes, que son el futuro de este deporte”, expresó Julio Ceballos, vicepresidente de la Confederación Argentina de Bochas. El dirigente santafesino también remarcó el crecimiento y la visibilidad que otorgan estos Juegos: “Sirve para que Santa Fe siga siendo grande, con grandes clubes, que se refuerzan, algunos con canchas sintéticas, otros que aún tienen canchas de tierra”, dijo Ceballos.

Una bocha de historia

Además de la competencia deportiva, el hall de ingreso de la Estación Belgrano es sede de la muestra “Una Bocha de Historia. Clubes de barrio y jugadores de Santa Fe”, una exposición sobre este deporte y su vínculo con los barrios, la identidad, y los vecinos.

De la mano de las corrientes inmigratorias, las bochas formaron parte rápidamente a la vida social santafesina. La práctica fue construyendo espacios de encuentro donde, además de jugar, se compartían fiestas, reuniones, actividades que fortalecieron vínculos entre vecinos.

“Es la familia, la que gira alrededor de las bochas”, reflexionó el intendente Juan Pablo Poletti, quien junto al gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro participaron de la inauguración de la muestra. “El asado y el brindis después del torneo capaz que se disfruta más que levantar la copa. Por más que cuando uno compite le gusta ganar, después también le gusta compartir y creo que eso es lo que dan las bochas”, agregó.

La exposición reúne archivos, objetos y memorias aportados por la Asociación de Bochas Santafesina, clubes y bochófilos de la ciudad. El trabajo de investigación lo realizó el equipo del Museo de la Ciudad con aportes de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral.

En la misma línea, el gobernador de la Provincia Maximiliano Pullaro destacó la presentación de esta muestra que “permite mostrar un deporte que tiene años de historia, pero que también está muy arraigado a cada una de nuestras localidades, y tiene que ver mucho con nuestras tradiciones”, expresó.

A su turno, la curadora de la muestra Jorgelina Centurión manifestó su alegría por el trabajo interdisciplinario: “Este juego no es solamente un juego, sino que tiene que ver con una práctica social que realmente ha construido vecindad, ha construido y fortalecido los lazos sociales y que esos son los temas que hablamos en el Museo de la Ciudad”.

La iniciativa estuvo acompañada por la Asociación Santafesina de Bochas, el Concejo Municipal y los clubes Escalante, Pasaje Suárez, Granaderos, Altos del Valle, Rep. Los Hornos, Central María Selva, Independiente, Los Poquitos y Los 40.