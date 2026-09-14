Juegos Suramericanos: Grassi rozó el oro y sumó la medalla plata en los 50 metros mariposa

El santafesino Santiago Grassi terminó segundo y sumó la medalla de plata en los 50 metros mariposa en los Juegos Suramericanos 2026

El santafesino Santiago Grassi volvió a subirse este lunes a un podio internacional al conseguir la medalla de plata en los 50 metros mariposa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en un cierre infartante. Llegó entonado por batir el récord nacional en la etapa clasificatoria.

La definición en el Invencible Central Acuático Provincial de Rosario tuvo un desenlace casi imperceptible. Grassi marcó 23"62/100, mientras que el venezolano Jorge Otaiza dio la sorpresa al tocar primero y clavar un registro de 23"60/100 para llevarse el oro. El tercer lugar fue para el argentino Ulises Cazau, con 23"84/100, completando un podio con presencia nacional por partida doble.

Podio para Grassi en los Juegos Suramericanos

Pero el dato que potencia todavía más la actuación del santafesino ocurrió antes de la final. En la instancia previa, Grassi había nadado en 23"44/100, registro que le permitió establecer un nuevo récord argentino.

¡MEDALLA PLATEADA PARA SANTIAGO GRASSI Y DE BRONCE PARA ULISES CAZAU!



Los nadadores argentinos se quedaron con el segundo y tercer puesto en los 50 metros mariposa en los Juegos Suramericanos. ¡FELICITACIONES! pic.twitter.com/1muBz0Cfr3 — TyC Sports (@TyCSports) September 14, 2026

Así, aunque el oro se escapó por apenas dos centésimas, el nacido en la Ciudad de Garay y radicado hace unos años en Estados Unidos, sumó otra presea para la delegación argentina y un nuevo registro nacional bajo el brazo. Otra página destacada para el santafesino en el escenario internacional.