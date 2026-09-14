Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Colón tuvo algunos números a favor, pero Godoy Cruz fue más contundente. Estadísticas contundentes amén de los fallos arbitrales adversos

Colón volvió de Mendoza con una derrota ante Godoy Cruz que dejó mucha bronca por los fallos arbitrales de Fernando Echenique , pero las estadísticas del partido también muestran que el resultado no puede explicarse únicamente desde la actuación del juez.

El dato que más llama la atención es el de los goles esperados (xG): Godoy Cruz terminó con 2,37, mientras que Colón apenas alcanzó 0,85. Es decir, más allá de la cantidad de veces que cada equipo llegó al arco, las situaciones generadas por el Tomba tuvieron, en promedio, una calidad de gol considerablemente mayor.

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Godoy Cruz también se impuso en la posesión: 54% contra 46%. Y esa superioridad se trasladó a la cantidad de remates: 13 contra 7. Colón, además, apenas consiguió un tiro libre, contra tres del local. El dato más significativo aparece al mirar los remates al arco: el Tomba tuvo 3 tiros a los tres palos, mientras que Colón solamente 1. El Sabalero pudo tener momentos de control y manejar buena parte de la pelota, pero le costó muchísimo transformar esa tenencia en peligro concreto.

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Un problema de contundencia y de generación

También hubo una diferencia importante en los pases: Godoy Cruz completó 491 y Colón 404. El local consiguió manejar más la pelota, avanzar con mayor continuidad y terminar sus ataques con mejores situaciones.

Las estadísticas de Godoy Cruz-Colón en Mendoza.

En definitiva, el arbitraje perjudicó y generó una bronca justificada en el mundo Colón, pero las estadísticas también cuentan otra parte de la historia: Godoy Cruz tuvo más posesión, remató más, generó un xG casi tres veces superior y consiguió que sus ataques fueran bastante más peligrosos.

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El Sabalero perdió en el Feliciano Gambarte en un momento delicado de la Primera Nacional, y más allá de las decisiones arbitrales, los números dejan una señal clara: Colón necesita transformar la pelota y la intención en situaciones de gol mucho más claras.