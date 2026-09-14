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Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

El reconocido músico ofreció un show en el espacio cultural y gastronómico de la capital provincial, donde elogió el impacto organizativo del evento internacional. Este martes el escenario principal del Parque del Sur recibirá a Los Totora, Agos Firpo y Rizoma.

14 de septiembre 2026 · 20:55hs
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Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

Benjamín Amadeo fue parte de la grilla de este lunes en el Parque del Sur en la ciudad de Santa Fe. La actuación del músico forma parte de la programación de los Fan Fest de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que funcionan en las tres ciudades sede como espacios para acompañar las jornadas de competencia con espectáculos musicales, gastronomía, actividades deportivas, simuladores, experiencias interactivas, radio, streaming y propuestas para todas las edades.

En ese marco, Benjamín detalló que su objetivo “fue darle un poco de música a este enorme evento. Ya sabía que se hacía pero después de la inauguración del sábado, el país y la región quedaron muy impactados. Me sentí muy orgulloso de lo que armaron y de cómo ubica a la Provincia de Santa Fe en un lugar muy protagonista. Por eso estoy muy contento de participar”.

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Fan Fest y artistas de todo el país

En ese sentido, Amadeo afirmó que “la ceremonia de inauguración puso la vara muy alta. Además, en los Fan Fest participan artistas de todo el país. Es una apuesta que vale mucho la pena compartir. Por eso es importante que convoquemos a la gente a que se acerque. Estoy en una gira de promoción de un disco nuevo que tiene días. Este es un hermoso lugar para presentar las canciones”.

Por último, Benjamín hizo referencia a cómo encontró la ciudad de Santa Fe y afirmó: “Me siento en el Mundial. He venido a tocar y paso mucho por acá porque tengo familia cerca. Estoy impactado y agradecido por el nivel de la organización”.

La programación de este lunes en el Parque del Sur contó también con la presentación de Chino Mansutti, Maca Revolt, DJ Pipo y Un poco de ruido.

La agenda del martes en Santa Fe

Los Fan Fest continuarán mañana martes en el Parque del Sur con una nueva tarde de música en vivo. La programación comenzará a las 17 con Agos Firpo, continuará a las 18 con Rizoma. El cierre de la jornada llegará a las 20 con Los Totora. Todas las presentaciones se realizarán en el Escenario 1.

En Rosario, en Parque Independencia y Museo del Deporte, estarán, entre otros, C Piko, DJs, y Natalie Pérez,

En Rafaela, entre otros, se presentarán Nahuel Carlevaris, Pinky y la Banda del Sabor, y Un poco de ruido.

Cómo acceder a los Fan Fest

El ingreso a los Fan Fest es gratuito a través de un código QR. Para obtener tu QR gratuito, ingresá acá: https://fanfest.santafe2026.ar/.

Fan Fest Parque del Sur Juegos Suramericanos Benjamín Amadeo
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