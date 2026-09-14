Así quedó Colón en la zona A después de la derrota de Deportivo Madryn

El cierre de la fecha 29 de la Primera Nacional le dejó a Colón una pequeña cuota de alivio dentro de un panorama que viene siendo cada vez más complicado

El cierre de la fecha 29 de la Primera Nacional le dejó a Colón una pequeña cuota de alivio dentro de un panorama que viene siendo cada vez más complicado. La derrota de Deportivo Madryn por 2-1 frente a Defensores de Belgrano evitó que ampliara todavía más la diferencia y le dio al Sabalero la posibilidad de conservar una posición expectante.

Con los resultados de la jornada ya definidos, Colón quedó sexto en la Zona A, con 45 puntos. Una ubicación que, si el torneo terminara hoy, lo obligaría a afrontar los playoffs sin contar con la ventaja de definir como local, un detalle que puede adquirir enorme importancia cuando llegue la instancia decisiva.

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En la parte superior de la tabla, Ferro y Deportivo Morón se mantienen como los principales protagonistas, mientras que el panorama de Colón cambió considerablemente después de las últimas tres derrotas consecutivas. El equipo de Iván Delfino pasó de mirar con expectativas la pelea por los primeros lugares a tener que recuperar terreno para mejorar su posición de cara al Reducido.

El partido entre Defensores y Madryn había sido seguido con especial atención desde Santa Fe. Colón necesitaba que el Aurinegro no sumara para evitar que se escapara todavía más, y finalmente ese resultado se produjo. Madryn dejó pasar la oportunidad de despegarse y el Sabalero logró sostenerse a tiro, aunque todavía con mucho camino por recorrer.

Ahora, el desafío para Colón es propio. El resultado ajeno le dio una mano, pero no puede convertirse en una solución permanente. Con la recta final cada vez más cerca, el Sabalero necesita volver a sumar y recuperar posiciones si pretende llegar al Reducido con mejores condiciones. La tabla todavía ofrece oportunidades, pero ya no hay demasiado margen para seguir dejando puntos en el camino.

La tabla de la zona A de la Primera Nacional