Uno Santa Fe | Colón | Colón

Así quedó Colón en la zona A después de la derrota de Deportivo Madryn

El cierre de la fecha 29 de la Primera Nacional le dejó a Colón una pequeña cuota de alivio dentro de un panorama que viene siendo cada vez más complicado

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2026 · 18:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Así quedó Colón en la zona A después de la derrota de Deportivo Madryn

UNO Santa Fe | José Busiemi

El cierre de la fecha 29 de la Primera Nacional le dejó a Colón una pequeña cuota de alivio dentro de un panorama que viene siendo cada vez más complicado. La derrota de Deportivo Madryn por 2-1 frente a Defensores de Belgrano evitó que ampliara todavía más la diferencia y le dio al Sabalero la posibilidad de conservar una posición expectante.

Con los resultados de la jornada ya definidos, Colón quedó sexto en la Zona A, con 45 puntos. Una ubicación que, si el torneo terminara hoy, lo obligaría a afrontar los playoffs sin contar con la ventaja de definir como local, un detalle que puede adquirir enorme importancia cuando llegue la instancia decisiva.

• LEER MÁS: Deportivo Madryn perdió con Defensores de Belgrano y no pudo alejarse de Colón

En la parte superior de la tabla, Ferro y Deportivo Morón se mantienen como los principales protagonistas, mientras que el panorama de Colón cambió considerablemente después de las últimas tres derrotas consecutivas. El equipo de Iván Delfino pasó de mirar con expectativas la pelea por los primeros lugares a tener que recuperar terreno para mejorar su posición de cara al Reducido.

El partido entre Defensores y Madryn había sido seguido con especial atención desde Santa Fe. Colón necesitaba que el Aurinegro no sumara para evitar que se escapara todavía más, y finalmente ese resultado se produjo. Madryn dejó pasar la oportunidad de despegarse y el Sabalero logró sostenerse a tiro, aunque todavía con mucho camino por recorrer.

Ahora, el desafío para Colón es propio. El resultado ajeno le dio una mano, pero no puede convertirse en una solución permanente. Con la recta final cada vez más cerca, el Sabalero necesita volver a sumar y recuperar posiciones si pretende llegar al Reducido con mejores condiciones. La tabla todavía ofrece oportunidades, pero ya no hay demasiado margen para seguir dejando puntos en el camino.

La tabla de la zona A de la Primera Nacional

Colón Deportivo Madryn Primera Nacional
Noticias relacionadas
Fernando Echenique dirigirá Colón ante Godoy Cruz en Mendoza.

Cómo le fue a Colón con Fernando Echenique como árbitro

bajas claves en los convocados de colon para el duelo crucial contra godoy cruz

Bajas claves en los convocados de Colón para el duelo crucial contra Godoy Cruz

las varias misiones que colon tendra ante godoy cruz para sostener la ilusion

Las varias misiones que Colón tendrá ante Godoy Cruz para sostener la ilusión

gerometta: es un partido especial ante colon por la historia que tengo en union

Gerometta: "Es un partido especial ante Colón por la historia que tengo en Unión"

Lo último

Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

La herencia de Adelfa, casi 20 años después: Wabeke reclama propiedades en Santa Fe y denuncia que fueron usurpadas

La herencia de Adelfa, casi 20 años después: Wabeke reclama propiedades en Santa Fe y denuncia que fueron "usurpadas"

Veteranos de Malvinas santafesinos respaldaron a Milei por las sanciones a empresas británicas: Lo venimos fomentando hace 40 años

Veteranos de Malvinas santafesinos respaldaron a Milei por las sanciones a empresas británicas: "Lo venimos fomentando hace 40 años"

Último Momento
Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

La herencia de Adelfa, casi 20 años después: Wabeke reclama propiedades en Santa Fe y denuncia que fueron usurpadas

La herencia de Adelfa, casi 20 años después: Wabeke reclama propiedades en Santa Fe y denuncia que fueron "usurpadas"

Veteranos de Malvinas santafesinos respaldaron a Milei por las sanciones a empresas británicas: Lo venimos fomentando hace 40 años

Veteranos de Malvinas santafesinos respaldaron a Milei por las sanciones a empresas británicas: "Lo venimos fomentando hace 40 años"

El Chaquito: vecinos reclaman el arreglo urgente del camino de acceso ante el riesgo de quedar aislados por la creciente

El Chaquito: vecinos reclaman el arreglo urgente del camino de acceso ante el riesgo de quedar aislados por la creciente

San José del Rincón: tres robos en pocas horas terminaron con cuatro aprehendidos y un policía lesionado

San José del Rincón: tres robos en pocas horas terminaron con cuatro aprehendidos y un policía lesionado

Ovación
Así quedó Colón en la zona A después de la derrota de Deportivo Madryn

Así quedó Colón en la zona A después de la derrota de Deportivo Madryn

Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

Colón perdió la brújula en el momento menos indicado

Colón perdió la brújula en el momento menos indicado

Deportivo Madryn perdió con Defensores de Belgrano y no pudo alejarse de Colón

Deportivo Madryn perdió con Defensores de Belgrano y no pudo alejarse de Colón

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe