Lanús goleó a Deportivo Riestra y Unión quedó 8° en la Zona A El Granate venció como visitante al Malevo por 3-0 y de esta manera, por diferencia de goles quedó 7°, relegando al Tate a la última posición en zona de clasificación a los playoffs 14 de septiembre 2026 · 21:48hs

Lanús goleó a Deportivo Riestra y desplazó al Tate al 8° puesto.

Lanús goleó sin mayores dificultades a Deportivo Riestra por 3-0 y consiguió su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2026. El paraguayo Allan Wlk irrumpió como la máxima figura del partido, distinción que alcanzó luego de anotar un doblete: se encargó de abrir el marcador a los 11 minutos y, además, extendió la diferencia a los 29 del complemento. Más adelante, Felipe Peña Biafore -de cabeza- sentenció el resultado final a favor del Granate en el estadio Guillermo Laza.

El Granate goleó y se metió en zona de playoffs Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino ingresó -de manera parcial- entre los ocho primeros de la Zona A, ubicándose en el séptimo lugar con 13 unidades y relegando a Unión al 8° puesto.

El Malevo, que venía de empatar sus últimos tres partidos en el torneo local, quedó en la decimosegunda posición con apenas nueve puntos. Además, perdió por 3-0 en condición de local por segunda vez desde que ascendió a la Primera División.