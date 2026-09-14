Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

Lanús goleó a Deportivo Riestra y Unión quedó 8° en la Zona A

El Granate venció como visitante al Malevo por 3-0 y de esta manera, por diferencia de goles quedó 7°, relegando al Tate a la última posición en zona de clasificación a los playoffs

14 de septiembre 2026 · 21:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Lanús goleó a Deportivo Riestra y desplazó al Tate al 8° puesto.

Lanús goleó a Deportivo Riestra y desplazó al Tate al 8° puesto.

Lanús goleó sin mayores dificultades a Deportivo Riestra por 3-0 y consiguió su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2026. El paraguayo Allan Wlk irrumpió como la máxima figura del partido, distinción que alcanzó luego de anotar un doblete: se encargó de abrir el marcador a los 11 minutos y, además, extendió la diferencia a los 29 del complemento. Más adelante, Felipe Peña Biafore -de cabeza- sentenció el resultado final a favor del Granate en el estadio Guillermo Laza.

El Granate goleó y se metió en zona de playoffs

Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino ingresó -de manera parcial- entre los ocho primeros de la Zona A, ubicándose en el séptimo lugar con 13 unidades y relegando a Unión al 8° puesto.

El Malevo, que venía de empatar sus últimos tres partidos en el torneo local, quedó en la decimosegunda posición con apenas nueve puntos. Además, perdió por 3-0 en condición de local por segunda vez desde que ascendió a la Primera División.

Lanús Deportivo Riestra Unión
Noticias relacionadas
Barracas Central empató 1-1 con Banfield.

Barracas Central igualó con Banfield y suma siete partidos sin ganar

Comenzó la competencia de bochas en los Juegos Suramericanos con una gran respuesta por parte de la gente.

Juegos Suramericanos 2026: primeros bochazos con tribuna llena en la Estación Belgrano

juegos suramericanos: grassi rozo el oro y sumo la medalla plata en los 50 metros mariposa

Juegos Suramericanos: Grassi rozó el oro y sumó la medalla plata en los 50 metros mariposa

El santafesino Pablo Gieco volvió a ganar entre los Fiat 600 en San Nicolás.

Se disputó la fecha 7 del Nuevo Car Show Santafesino en San Nicolás

Lo último

Barracas Central igualó con Banfield y suma siete partidos sin ganar

Barracas Central igualó con Banfield y suma siete partidos sin ganar

Lanús goleó a Deportivo Riestra y Unión quedó 8° en la Zona A

Lanús goleó a Deportivo Riestra y Unión quedó 8° en la Zona A

Juegos Suramericanos 2026: primeros bochazos con tribuna llena en la Estación Belgrano

Juegos Suramericanos 2026: primeros bochazos con tribuna llena en la Estación Belgrano

Último Momento
Barracas Central igualó con Banfield y suma siete partidos sin ganar

Barracas Central igualó con Banfield y suma siete partidos sin ganar

Lanús goleó a Deportivo Riestra y Unión quedó 8° en la Zona A

Lanús goleó a Deportivo Riestra y Unión quedó 8° en la Zona A

Juegos Suramericanos 2026: primeros bochazos con tribuna llena en la Estación Belgrano

Juegos Suramericanos 2026: primeros bochazos con tribuna llena en la Estación Belgrano

Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

Fiesta en el Parque del Sur: Benjamín Amadeo hizo vibrar el Fan Fest en Santa Fe y este martes llegan Los Totora

La herencia de Adelfa, casi 20 años después: Wabeke reclama propiedades en Santa Fe y denuncia que fueron usurpadas

La herencia de Adelfa, casi 20 años después: Wabeke reclama propiedades en Santa Fe y denuncia que fueron "usurpadas"

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: primeros bochazos con tribuna llena en la Estación Belgrano

Juegos Suramericanos 2026: primeros bochazos con tribuna llena en la Estación Belgrano

Lanús goleó a Deportivo Riestra y Unión quedó 8° en la Zona A

Lanús goleó a Deportivo Riestra y Unión quedó 8° en la Zona A

Barracas Central igualó con Banfield y suma siete partidos sin ganar

Barracas Central igualó con Banfield y suma siete partidos sin ganar

Así quedó Colón en la zona A después de la derrota de Deportivo Madryn

Así quedó Colón en la zona A después de la derrota de Deportivo Madryn

Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Las estadísticas que explican por qué Colón cayó ante Godoy Cruz más allá del arbitraje

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe