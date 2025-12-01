Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

Barracas Central pidió ingresar un equipo femenino en AFA y podrá jugar la Sudamericana

1 de diciembre 2025 · 19:52hs
Barracas Central logró clasificar a la Copa Sudamericana porque Lanús se consagró en el certamen internacional por lo que liberó un cupo en la tabla anual, pero El Guapo vio peligrar su participación porque incumplía el reglamento de Conmebol y en caso de no acatarlo podía ser sustuido.

Se trata de un momento histórico para el equipo de Buenos Aires ya que participará por primera vez de un torneo internacional mientras que en el plano nacional tuvo un buen desempeño porque tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura integró la lista de ocho equipos que clasificaron a los playoffs.

La alegría de lograr conseguir el boleto para jugar la Copa Sudamericana se vio alterado porque Conmebol tiene una exigencia obligatoria que de no cumplirse podía tirar por el suelo todo lo construido.

Es así que el ente internacional exige en su reglamento que Barracas Central debe contar con un equipo femenino y, hasta el momento, el equipo no tiene un plantel profesional de esas características por lo que de no conformarlo se puede quedar sin su cupo para el 2026.

La regla que deberá respetar Barracas Central

El reglamento de Conmebol explica que el "solicitante deberá tener un primer equipo femenino o asociarse a un club que posea el mismo. Además, deberá tener por lo menos una categoría juvenil femenina o asociarse a un club que posea la misma".

"En ambos casos, el solicitante deberá proveer de soporte técnico y todo el equipamiento e infraestructura (campo de juego para la disputa de partidos y de entrenamiento) necesarias para el desarrollo de ambos equipos en condiciones adecuadas", continúa el escrito.

Finalmente, se exige que ambos equipos participen en competiciones nacionales y/o regionales autorizadas por la respectiva asociación miembro", es así que Barracas Central pondrá todo en regla para no perderse el torneo internacional con la excelente noticia que tendrán fútbol femenino.

