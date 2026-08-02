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Barracas Central se impuso con la mínima y le ganó a Riestra

El Guapo venció 1-0 a Deportivo Riestra como visitante por el Torneo Clausura. Gonzalo Maroni ingresó en el segundo tiempo y marcó el único gol del partido para darle la victoria al conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 16:56hs
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Barracas Central se impuso con la mínima y le ganó a Riestra

Barracas Central consiguió un triunfo clave ante Deportivo Riestra al imponerse por 1-0 en el estadio Guillermo Laza. Gonzalo Maroni marcó el único gol del encuentro en el segundo tiempo y le dio al Guapo tres puntos importantes en el inicio del Torneo Clausura.

Un partido cerrado que tuvo pocas emociones

Deportivo Riestra y Barracas Central protagonizaron un encuentro parejo y disputado, donde ambos equipos buscaron imponerse desde la intensidad y la lucha en cada sector del campo. El primer tiempo estuvo marcado por la falta de espacios y las pocas situaciones claras de gol.

El conjunto local intentó hacerse fuerte en su cancha y tuvo algunas aproximaciones mediante la pelota parada y remates desde media distancia. Nicolás Benegas y Antony Alonso fueron algunas de las alternativas ofensivas que buscó Riestra, aunque se encontraron con una defensa firme y la seguridad del arquero Marcelo Miño, que respondió cuando fue exigido.

Barracas Central también tuvo sus oportunidades. Jhonatan Candia y Facundo Bruera generaron peligro en el ataque, pero Ignacio Arce apareció para mantener el arco de Riestra en cero durante la primera mitad. Así, ambos equipos se fueron al descanso igualados sin goles.

Maroni ingresó y cambió la historia del partido

En el complemento, los entrenadores movieron los bancos buscando una solución ofensiva. Barracas Central encontró la diferencia con una de sus variantes: Gonzalo Maroni ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo y rápidamente se convirtió en el protagonista de la tarde.

A los 26 minutos, el exvolante de Boca apareció para definir una jugada y marcar el 1-0 para el Guapo. El tanto destrabó un partido que parecía encaminado al empate y le permitió a Barracas manejar los minutos finales con mayor tranquilidad.

LEER MAS: Riestra y Barracas Central protagonizan un duelo de equipos en alza por el Clausura

Después del gol, Deportivo Riestra adelantó sus líneas en busca de la igualdad. El equipo local tuvo algunas chances, especialmente a través de Milton Céliz y Tomás González, pero nuevamente Marcelo Miño respondió de buena manera para sostener la ventaja.

En el cierre del encuentro, Barracas Central realizó modificaciones para cuidar el resultado. Ingresaron jugadores como Carlos Arce, Juan Barbieri, Maximiliano Puig y Gastón Campi, quien además aportó seguridad en los últimos minutos para resistir los intentos del equipo local.

Una victoria valiosa para el Guapo

Con el triunfo, Barracas Central comenzó su camino en el Torneo Clausura con una victoria fuera de casa y sumó tres puntos importantes para ganar confianza. Deportivo Riestra, en cambio, no pudo aprovechar su condición de local y deberá recuperarse en las próximas jornadas.

Barracas Central Deportivo Riestra Ganó
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