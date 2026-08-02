Se cerró la fase regular en un atractivo Torneo del Interior

Por la sexta fecha del Torneo del Interior A, Santa Fe Rugby cayó ante Córdoba Athlétic pero logró el boleto a los cuartos de final del certamen que organiza la UAR

Se vivió una jornada de alta intensidad en el interior del país, ya que se disputó la sexta y última fecha de la etapa regular del Torneo del Interior A, en la cual, a falta de un partido, el que debían sostener Tala con Estudiantes de Paraná, se confirmaron dos de los cuatro cruces de Cuartos de Final. Por otro lado, Natación y Gimnasia y Tucumán Lawn Tennis ganaron sus respectivas semifinales y definirán el título del Torneo del Interior Copa Zurich ‘B’.

Tal como estaba se concretó la sexta y última fecha de la etapa regular del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby, en el cual Santa Fe Rugby completó el cuadro de cuartofinalistas y que se sumó a los logros de los equipos litoraleños como Jockey Club de Rosario, Duendes y Estudiantes de Paraná. Es importante señalar que el cruce entre Tala RC y Estudiantes de Paraná en Villa Warcalde no se disputó, y en las canchas se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento en un accidente automovilistico de Agustín Ferreyra de la entidad albinegra del parque Urquiza (https://www.unosantafe.com.ar/policiales/choque-fatal-la-autopista-santa-fe-rosario-dos-personas-perdieron-la-vida-cerca-monje-n10272671.html).

En la Zona 3, en barrio Jardín Espinosa, Santa Fe Rugby fue derrotado por Córdoba Athlétic por 44 a 29 bajo el arbitraje del rosarino Damián Schneider, eje de críticas por parte de la gente de Sauce Viejo, por su incorrecto desempeño. Es importante destacar que el tricolor santafesino sumó punto bonus por haber marcado cuatro tries, sino que además logró el pasaje a la próxima instancia del certamen nacional.

En Fisherton, el Jockey Club de Rosario venció a Universitario de Córdoba por un ajustado 36 a 33, y con ese resultado finalizó primero en su grupo, sino que además le dio una mano a Santa Fe Rugby para que logre el cometido de clasificar a cuartos de final. Las posiciones quedaron del siguiente modo:1) Jockey Club Rosario, 27 puntos; 2) Santa Fe Rugby, 16; 3) Córdoba Athletic, 12.; 4) Universitario de Córdoba, 12.

La escuadra de Sauce Viejo alistó a: Francisco Duranda, José Carlos Milesi y Tomás García; Joaquín Alonso y Guillermo Botta (h); Manuel Iturraspe, Tomás Longo e Ignacio Gómez; Juan Cruz Strada y Lucas Fertonani; Santiago Gorla, Lucio Ruata, Francisco Eleuteri, Ramiro Gimenez Melo y Santiago Mendicino. Luego ingresaron: Andoni Alzugaray, Manuel Cataudela, Joaquín Correa, Lorenzo Peña, Joaquín Sabateer, Gabriel Savino, Agustín Maidana y Santiago Quirelli.

Los puntos para los santafesinos en el primer tiempo fueron por un try de Francisco Eleuteri y uno de Manuel Iturraspe, más un penal y una conversión de Santiago Mendicino. En el complemento hubo tries de Manuel Cataudela y Santiago Quirelli, más dos conversiones de Lucas Fertonani. Recibió una tarjeta amarilla Joaquín Alonso.

En cuanto a lo que viene, los cruces de cuartos de final, a disputarse el 12 de septiembre, son los que se detallan a continuación: Tucumán Rugby con Duendes, Tala/Estudiantes de Paraná (1° zona B) con Santa Fe Rugby, Jockey Club de Rosario con Tala/Estudiantes (2° zona B), y Jockey Club de Córdoba con Marista de Mendoza. Los cruces por el reposicionamientos son estos: GER v. La Tablada, Uru Curé v. Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic v. Curne y Old Resian v. Mendoza Rugby.

Resultados Torneo del Interior A - 6° fecha

Zona 1

Marista RC 53 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario 14

Mendoza RC 17 vs. Tucumán Rugby 20

Zona 2

Tala RC vs. Estudiantes de Paraná*

CURNE 13 vs. Urú Curé 8

*Postergado.

Zona 3

Jockey Club de Rosario 36 vs. Universitario de Córdoba 33

Córdoba Athletic 44 vs. Santa Fe Rugby 29

Zona 4

Duendes RC 17 vs. Jockey Club de Córdoba 18

La Tablada 30 vs. Old Resian 35