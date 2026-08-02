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A ocho años de la histórica noche de Colón en el Morumbí

Este 2 de agosto se cumplen ocho años de una de las noches más gloriosas en la historia del Club Atlético Colón. Esa noche quedó grabada para siempre en la memoria del pueblo sabalero, cuando el conjunto santafesino consiguió un triunfo histórico frente a San Pablo en el estadio Morumbí, por la Copa Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 17:15hs
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A ocho años de la histórica noche de Colón en el Morumbí

En uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano, Colón dio una verdadera muestra de personalidad, carácter y jerarquía. Ante un rival de enorme trayectoria internacional, el equipo rojinegro se impuso por 1 a 0, con el inolvidable gol de Matías Fritzler, logrando una victoria que significó mucho más que un resultado: fue la confirmación de que podía competir de igual a igual con los grandes del continente.

Una noche que emocionó a todo Santa Fe

La celebración trascendió las fronteras de Brasil. Miles de hinchas vivieron una noche cargada de emoción, orgullo y esperanza, mientras el Morumbí quedaba en silencio y el nombre de Colón comenzaba a escribir una de las páginas más importantes de su historia internacional.

Aquel triunfo fue un punto de inflexión en una campaña que luego llevaría al Sabalero a disputar su primera final internacional. La ilusión que nació en esa serie frente a San Pablo acompañó al equipo durante todo el recorrido en la Copa Sudamericana.

LEER MAS: A cuatro años del histórico triunfo de Colón en el Morumbí

Un recuerdo que sigue vivo

Ocho años después, la hazaña en el Morumbí permanece intacta en la memoria colectiva de los colonistas. No fue solo una victoria en Brasil, sino una demostración de coraje, identidad y convicción que quedó grabada para siempre en la historia grande del club.

Porque hay partidos que se ganan y otros que se convierten en leyenda. El del 2 de agosto de 2018 es, sin dudas, uno de esos recuerdos imborrables que el pueblo sabalero revive con el mismo orgullo y la misma emoción cada aniversario.

Colón Morumbí históricas
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