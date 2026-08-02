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Riestra y Barracas Central protagonizan un duelo de equipos en alza por el Clausura

El Malevo recibirá este domingo al Guapo por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos llegan con un buen presente, tanto en la Liga Profesional como en la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 10:14hs
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Riestra y Barracas Central protagonizan un duelo de equipos en alza por el Clausura

Deportivo Riestra será local este domingo frente a Barracas Central, en un atractivo encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El partido comenzará a las 14.30 en el estadio Guillermo Laza, contará con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Guillermo Duró intentará recuperarse rápidamente de la derrota sufrida en la fecha pasada, mientras que el Guapo buscará extender su gran arranque de campeonato.

Riestra quiere volver al triunfo en casa

El Malevo inició el segundo semestre con una enorme alegría al eliminar por penales a San Lorenzo en la Copa Argentina, resultado que le permitió meterse en los octavos de final.

En el Torneo Clausura también comenzó con una actuación memorable al golear 3-0 a Boca, aunque no pudo sostener ese impulso en la segunda jornada y cayó 2-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Ahora, ante su gente, intentará volver a sumar de a tres para mantenerse en los puestos de protagonismo.

Barracas defiende su invicto

El presente de Barracas Central también invita al optimismo. El conjunto conducido por Damián Ayude atraviesa un gran comienzo de semestre y llega invicto al compromiso en el Bajo Flores.

En sus dos primeras presentaciones sorprendió al vencer 1-0 a River en el Monumental, mientras que luego repitió el mismo resultado como local frente a Aldosivi, manteniendo además su arco en cero.

A ese buen inicio en la Liga Profesional se suma su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, por lo que intentará ratificar su gran momento con otra victoria fuera de casa.

Probables formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Datos del partido

Partido: Deportivo Riestra vs. Barracas Central

Competencia: Fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Hora: 14.30

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Nicolás Lamolina

TV: ESPN Premium

Barracas Central Riestra Clausura
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