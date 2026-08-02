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Con aumentos de hasta el 500% en la tarifa eléctrica, Santa Fe exige a Nación revisar el esquema que golpea a industrias y grandes comercios

El Gobierno provincial inició gestiones para atenuar el impacto de los nuevos cargos aplicados por Cammesa a grandes usuarios de energía. Aseguran que algunas empresas registraron subas de hasta el 500% en sus facturas y que la situación pone en riesgo la competitividad del sector productivo.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de agosto 2026 · 17:19hs
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Aumento eléctrico: el Gobierno de Santa Fe reclama a Nación la revisión de cargos aplicados por Cammesa.

Aumento eléctrico: el Gobierno de Santa Fe reclama a Nación la revisión de cargos aplicados por Cammesa.

El Gobierno de Santa Fe inició gestiones ante la Nación para revisar el fuerte incremento en los costos de la energía eléctrica que afecta a industrias, cooperativas y grandes comercios de la provincia.

La decisión se tomó luego de que distintos sectores productivos manifestaran su preocupación por aumentos de hasta el 500% en las facturas de electricidad, situación que fue trasladada al Ministerio de Desarrollo Productivo.

Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) aclararon que la suba no responde a una decisión provincial, sino a la aplicación de la Resolución Nº 976/23 de la Secretaría de Energía de la Nación, actualmente ejecutada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).

La normativa incorporó nuevos conceptos tarifarios para los Grandes Usuarios de Distribución (GUDI), cuyos costos son trasladados a las distribuidoras y posteriormente facturados a los usuarios alcanzados.

La reunión con Nación

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, confirmó que en los próximos días mantendrá un encuentro con autoridades nacionales para plantear la situación y buscar mecanismos que permitan aliviar el impacto económico sobre el sector.

"Estamos hablando de cuatro facturas consecutivas con aumentos crecientes que ponen en jaque a las industrias", sostuvo el funcionario.

Según precisó, en la provincia son alrededor de 340 industrias y cooperativas las alcanzadas por los nuevos cargos.

Aumentos de hasta el 500%

Desde el Gobierno provincial señalaron que los conceptos incorporados por la resolución nacional registraron un incremento cercano al 500% (491,9%) entre las facturas correspondientes a abril y mayo de 2026.

En algunos casos, los recargos adicionales superaron los 200 millones de pesos entre un período y otro.

La evolución de la facturación enviada por Cammesa también refleja la magnitud del incremento. Mientras que en marzo el monto ascendía a poco más de 414 millones de pesos, en abril pasó a 1.271 millones, en mayo trepó a 7.110 millones y para agosto se proyecta una facturación superior a 14.300 millones de pesos.

Para la Provincia, este esquema elimina la previsibilidad financiera y deteriora la competitividad de las empresas santafesinas.

LEER MÁS: Combustibles en Santa Fe: por qué las estaciones de servicio aseguran que cada vez venden menos

La propuesta de Santa Fe

Uno de los planteos que Puccini llevará a la Secretaría de Energía será la implementación de un mecanismo que permita diferir los saldos facturados durante los meses de mayor impacto.

La propuesta consiste en distribuir esos costos correspondientes a junio, julio y agosto hacia los meses de primavera y verano, cuando los cargos previstos por la resolución disminuyen significativamente, con el objetivo de reducir la presión sobre la estructura de costos de las empresas.

También cuestionan el régimen de Zonas Frías

Durante la reunión con funcionarios nacionales, el Gobierno provincial también volverá a plantear la necesidad de modificar el régimen de Zonas Frías.

Puccini sostuvo que la iniciativa no solo afecta a los usuarios residenciales, sino también al entramado productivo santafesino.

Además, cuestionó el proyecto que contempla la condonación de deudas de las distribuidoras Edenor y Edesur con Cammesa.

"Consideramos que esa medida perjudica a los santafesinos, porque nuestra provincia mantiene las cuentas al día con Cammesa y, sin embargo, no recibe ningún beneficio. No es el camino condonar a quienes no cumplen y aumentarles los costos a quienes están al día", afirmó el ministro.

Santa Fe Energía Aumentos Nación
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