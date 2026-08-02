Morón cayó ante Chaco For Ever y Colón mantiene un poco de tranqulidad

Deportivo Morón perdió 2-0 frente a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García por la fecha 23 de la Primera Nacional. La derrota del Gallito le permite a Colón seguir expectante en la tabla, ya que no pudo ampliar la diferencia en la lucha por los primeros puestos.

Deportivo Morón atraviesa un momento irregular en el campeonato y volvió a mostrar una versión muy diferente a la de la fecha anterior. El equipo que venía de golear 4-0 a Ferro no pudo sostener ese rendimiento y cayó frente a Chaco For Ever por 2-0 en condición de visitante.

El conjunto dirigido por el Gallito no encontró respuestas durante el encuentro y terminó pagando caro sus errores ante un rival que aprovechó sus momentos para quedarse con una victoria importante en la fecha 23 de la Primera Nacional.

La caída encendió nuevamente las dudas en Morón, que no logra mantener una línea de juego constante y alterna actuaciones muy positivas con partidos donde no consigue imponer condiciones.

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Chaco For Ever golpeó en el complemento y la tabla sigue abierta

Después de un primer tiempo equilibrado, el marcador se abrió en la segunda mitad. A los 12 minutos del complemento, Matías Romero apareció para convertir el primer gol del encuentro y darle la ventaja al equipo local.

Con el resultado a favor, Chaco For Ever aprovechó los espacios que dejó Morón en busca del empate y logró sentenciar la historia. A los 36 minutos del segundo tiempo, Matías Díaz Chaves marcó el segundo tanto y aseguró los tres puntos para el conjunto chaqueño.

Más allá de la derrota, Deportivo Morón continúa ubicado en la segunda posición del campeonato con 38 puntos y es esto le da un poco de esperanzas al Sabalero que se mantiene tercero con 36 unidades, a solo dos puntos de distancia. De esta manera, el resultado mantiene abierta la pelea y le permite a Colón seguir con expectativas de acercarse en la tabla.