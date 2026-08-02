Uno Santa Fe | Ovación | Morón

Morón cayó ante Chaco For Ever y Colón mantiene un poco de tranqulidad

Deportivo Morón perdió 2-0 frente a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García por la fecha 23 de la Primera Nacional. La derrota del Gallito le permite a Colón seguir expectante en la tabla, ya que no pudo ampliar la diferencia en la lucha por los primeros puestos.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 18:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Morón cayó ante Chaco For Ever y Colón mantiene un poco de tranqulidad

Deportivo Morón atraviesa un momento irregular en el campeonato y volvió a mostrar una versión muy diferente a la de la fecha anterior. El equipo que venía de golear 4-0 a Ferro no pudo sostener ese rendimiento y cayó frente a Chaco For Ever por 2-0 en condición de visitante.

De la goleada a una derrota inesperada

El conjunto dirigido por el Gallito no encontró respuestas durante el encuentro y terminó pagando caro sus errores ante un rival que aprovechó sus momentos para quedarse con una victoria importante en la fecha 23 de la Primera Nacional.

La caída encendió nuevamente las dudas en Morón, que no logra mantener una línea de juego constante y alterna actuaciones muy positivas con partidos donde no consigue imponer condiciones.

LEER MAS: Morón y Los Andes quieren aprovechar la derrota del líder Ferro

Chaco For Ever golpeó en el complemento y la tabla sigue abierta

Después de un primer tiempo equilibrado, el marcador se abrió en la segunda mitad. A los 12 minutos del complemento, Matías Romero apareció para convertir el primer gol del encuentro y darle la ventaja al equipo local.

Con el resultado a favor, Chaco For Ever aprovechó los espacios que dejó Morón en busca del empate y logró sentenciar la historia. A los 36 minutos del segundo tiempo, Matías Díaz Chaves marcó el segundo tanto y aseguró los tres puntos para el conjunto chaqueño.

Más allá de la derrota, Deportivo Morón continúa ubicado en la segunda posición del campeonato con 38 puntos y es esto le da un poco de esperanzas al Sabalero que se mantiene tercero con 36 unidades, a solo dos puntos de distancia. De esta manera, el resultado mantiene abierta la pelea y le permite a Colón seguir con expectativas de acercarse en la tabla.

Morón Chaco For Ever Colón
Noticias relacionadas
barracas central se impuso con la minima y le gano a riestra

Barracas Central se impuso con la mínima y le ganó a Riestra

santiago lencina deja river y continuara su carrera en el futbol espanol

Santiago Lencina deja River y continuará su carrera en el fútbol español

divisiones inferiores: todo el repaso de una jornada a pleno en el plano asb

Divisiones inferiores: todo el repaso de una jornada a pleno en el plano ASB

inter miami igualo con columbus en el regreso de messi tras el mundial

Inter Miami igualó con Columbus en el regreso de Messi tras el Mundial

Lo último

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Último Momento
Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Nuevo edificio de Tribunales: comenzó la mudanza de las primeras dependencias y el traslado continuará durante todo agosto

Nuevo edificio de Tribunales: comenzó la mudanza de las primeras dependencias y el traslado continuará durante todo agosto

Tenemos que ser protagonistas: Pullaro lanzó la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026

"Tenemos que ser protagonistas": Pullaro lanzó la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026

Ovación
Unión volvió a ganar y atraviesa un inicio soñado en el Torneo Clausura femenino

Unión volvió a ganar y atraviesa un inicio soñado en el Torneo Clausura femenino

Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

Se cerró la fase regular en un atractivo Torneo del Interior

Se cerró la fase regular en un atractivo Torneo del Interior

Barracas Central se impuso con la mínima y le ganó a Riestra

Barracas Central se impuso con la mínima y le ganó a Riestra

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal