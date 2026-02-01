Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

Barracas Central y Riestra buscan cortar la racha sin triunfos

Barracas Central recibe a Deportivo Riestra en el Claudio Tapia por la fecha 3 del Apertura. Ambos llegan necesitados tras un arranque sin victorias.

1 de febrero 2026 · 08:42hs
Barracas Central y Deportivo Riestra se verán las caras este domingo en un cruce cargado de urgencias. Desde las 17:00, en el Estadio Claudio Tapia, los dos intentarán conseguir su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026, luego de un inicio que todavía no les permitió celebrar.

El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi, con Héctor Paletta en el VAR, y contará con transmisión de TNT Sports.

Barracas quiere hacerse fuerte en casa

El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa sumó apenas un punto en las dos primeras fechas y necesita empezar a transformar su esfuerzo en resultados. En el debut cayó 1-0 frente a River en su estadio, en un partido ajustado que se resolvió por un cabezazo de Gonzalo Montiel. Luego, rescató un empate sin goles ante Aldosivi en Mar del Plata.

Ahora, de regreso en su casa, el Guapo buscará imponer condiciones y sumar de a tres para empezar a acomodarse en la tabla.

Riestra, obligado a reaccionar

Del otro lado, Deportivo Riestra atraviesa un arranque aún más cuesta arriba. El Malevo perdió en sus dos presentaciones: primero fue superado 1-0 por Boca en la Bombonera y luego volvió a caer ante Defensa y Justicia en condición de local.

El equipo de Gustavo Benítez necesita sumar para no quedar relegado en la zona baja desde temprano. La premisa será clara: orden, intensidad y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Fernando Tobio, Gastón Campi, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Ignacio Tapia, Iván Guaraz; Gonzalo Morales, Jhonatan Candia.

DT: Rubén Darío Insúa.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri; Pedro Ramírez, Antony Alonso, Alexander Díaz, Pablo Monje; Jonatan Goitía, Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.

Datos del partido

Hora: 17:00

Estadio: Claudio Tapia

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Héctor Paletta

TV: TNT Sports

