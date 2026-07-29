Barracas recibe a Aldosivi tras el golpe en el Monumental y con la baja de su goleador

El Guapo buscará extender su gran comienzo en el Torneo Clausura cuando reciba este miércoles al Tiburón. Gonzalo Morales no será parte del plantel tras ser apartado por el club.

Barracas Central intentará confirmar el envión que significó su histórica victoria sobre River cuando este miércoles reciba a Aldosivi por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 14.30 en el estadio Claudio Tapia, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que Diego Ceballos estará a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Damián Ayude llega con la confianza en alza luego de vencer 1-0 a River en el estadio Monumental gracias al tanto de Gonzalo Morales , resultado que representó el primer triunfo de Barracas como visitante frente al Millonario.

Sin embargo, la semana cambió drásticamente para el delantero. Horas después del encuentro, Morales fue denunciado por su expareja por presunta violencia de género, quien difundió imágenes de lesiones y capturas de conversaciones en redes sociales.

Frente a esa situación, Barracas Central resolvió apartar preventivamente al futbolista del plantel profesional mientras avanza el proceso para esclarecer los hechos. De esta manera, el Guapo afrontará el compromiso sin el autor del gol que le dio el histórico triunfo en Núñez.

Aldosivi busca sumar para escapar del fondo

Del otro lado estará un Aldosivi que comenzó el certamen con un empate 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El conjunto marplatense se había puesto en ventaja con un tanto de Nicolás Cordero, aunque David Barbona selló la igualdad para el Halcón.

El equipo conducido por Israel Damonte sabe que su principal objetivo de la temporada será sostener la categoría. Ubicado en los últimos puestos de la tabla anual, cada punto adquiere un valor especial en la pelea por la permanencia.

Con realidades diferentes, Barracas intentará ratificar el gran impacto que generó su victoria ante River, mientras que Aldosivi buscará aprovechar la ausencia de Morales para dar el golpe en Buenos Aires y seguir sumando en un campeonato que recién comienza.

Probables formaciones

Barracas Central:Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Norberto Briasco, Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Aldosivi:Ignacio Chicco; Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Rodrigo González, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Tomás Fernández, Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Hora: 14.30.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Diego Ceballos.

Estadio: Claudio Tapia.

TV: ESPN Premium.