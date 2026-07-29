Uno Santa Fe | Unión | Unión

Las inhibiciones siguen activas en FIFA y en Unión vuelven a mirar el reloj

El informe actualizado de FIFA todavía mantiene a Unión con las inhibiciones por los casos Maizon Rodríguez y Fernando Díaz. En el club hay optimismo, pero el tiempo empieza a jugar en contra.

29 de julio 2026 · 09:35hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Las inhibiciones siguen activas en FIFA y en Unión vuelven a mirar el reloj

La cuenta regresiva hacia el partido del sábado frente a Gimnasia de Mendoza comenzó a acelerar y en Unión vuelve a instalarse una preocupación que parecía encaminada a resolverse. Pese a que el presidente Luis Spahn adelantó en declaraciones a LT9 que este miércoles quedarían levantadas las inhibiciones que pesan sobre la institución, el reporte oficial publicado por FIFA sigue mostrando al Tatengue con ambas sanciones vigentes.

LEER MÁS: Unión cerró la salida de Agustín Colazo en un trueque con Gimnasia

Se trata de las inhibiciones derivadas de las deudas con Juventud Las Piedras de Uruguay, por el pase de Maizon Rodríguez, y con Sol de América de Paraguay, por la transferencia de Fernando Díaz.

Un caso encaminado y otro con más dificultades para Unión

De acuerdo a la información que pudo recabarse, la situación vinculada a Juventud Las Piedras estaría prácticamente resuelta, por lo que solo restaría que FIFA actualice oficialmente el estado del expediente.

Distinto es el panorama con el reclamo de Sol de América. Si bien en Unión mantienen expectativas de encontrar una solución en las próximas horas, la negociación aparece más compleja y todavía no logró destrabarse por completo.

Más allá de ello, dentro del club reina un moderado optimismo respecto de que ambos casos puedan quedar cerrados antes del cierre de la semana.

Madelón espera una solución para contar con los refuerzos

La resolución de las inhibiciones resulta clave para Leonardo Madelón, que en el debut del Torneo Clausura frente a Platense no pudo disponer de los futbolistas incorporados durante este mercado de pases justamente por la imposibilidad de inscribirlos.

LEER MÁS: Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

Con el compromiso del sábado a las 15.30 frente a Gimnasia de Mendoza, en el estadio Víctor Legrotaglie, como próximo objetivo, la dirigencia trabaja contrarreloj para que las habilitaciones lleguen a tiempo y el entrenador pueda ampliar las variantes del plantel.

A tres días del encuentro en Mendoza, la situación vuelve a generar incertidumbre. Si bien desde la conducción del club transmiten confianza en que el conflicto se resolverá en las próximas horas, el hecho de que FIFA continúe mostrando las inhibiciones activas mantiene encendida una señal de alerta en el mundo rojiblanco.

Unión FIFA inhibiciones
Noticias relacionadas
union cerro la salida de agustin colazo en un trueque con gimnasia

Unión cerró la salida de Agustín Colazo en un trueque con Gimnasia

San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza.

Antes de recibir a Unión, Gimnasia de Mendoza perdió con San Lorenzo

union recordo a diego barisone con un emotivo homenaje en las redes

Unión recordó a Diego Barisone con un emotivo homenaje en las redes

con un pie afuera de union: gimnasia acelero a fondo por agustin colazo

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Lo último

Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar Medicina Digital Santa Fe 360

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar "Medicina Digital Santa Fe 360"

Último Momento
Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar Medicina Digital Santa Fe 360

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar "Medicina Digital Santa Fe 360"

Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

Las inhibiciones siguen activas en FIFA y en Unión vuelven a mirar el reloj

Las inhibiciones siguen activas en FIFA y en Unión vuelven a mirar el reloj

Ovación
Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

A 31 años del recordado regreso de Colón a Primera División

A 31 años del recordado regreso de Colón a Primera División

El vóleibol de playa, una de las disciplinas más coloridas en los Suramericanos 2026

El vóleibol de playa, una de las disciplinas más coloridas en los Suramericanos 2026

Con dos encuentros, se pone al día el Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Con dos encuentros, se pone al día el Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Alan Crenz se presenta en la FAB con un mexicano como rival

Alan Crenz se presenta en la FAB con un mexicano como rival

Policiales
B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal