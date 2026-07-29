Las inhibiciones siguen activas en FIFA y en Unión vuelven a mirar el reloj

El informe actualizado de FIFA todavía mantiene a Unión con las inhibiciones por los casos Maizon Rodríguez y Fernando Díaz. En el club hay optimismo, pero el tiempo empieza a jugar en contra.

La cuenta regresiva hacia el partido del sábado frente a Gimnasia de Mendoza comenzó a acelerar y en Unión vuelve a instalarse una preocupación que parecía encaminada a resolverse. Pese a que el presidente Luis Spahn adelantó en declaraciones a LT9 que este miércoles quedarían levantadas las inhibiciones que pesan sobre la institución, el reporte oficial publicado por FIFA sigue mostrando al Tatengue con ambas sanciones vigentes.

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Se trata de las inhibiciones derivadas de las deudas con Juventud Las Piedras de Uruguay, por el pase de Maizon Rodríguez, y con Sol de América de Paraguay, por la transferencia de Fernando Díaz.

Un caso encaminado y otro con más dificultades para Unión

De acuerdo a la información que pudo recabarse, la situación vinculada a Juventud Las Piedras estaría prácticamente resuelta, por lo que solo restaría que FIFA actualice oficialmente el estado del expediente.

Distinto es el panorama con el reclamo de Sol de América. Si bien en Unión mantienen expectativas de encontrar una solución en las próximas horas, la negociación aparece más compleja y todavía no logró destrabarse por completo.

Más allá de ello, dentro del club reina un moderado optimismo respecto de que ambos casos puedan quedar cerrados antes del cierre de la semana.

Madelón espera una solución para contar con los refuerzos

La resolución de las inhibiciones resulta clave para Leonardo Madelón, que en el debut del Torneo Clausura frente a Platense no pudo disponer de los futbolistas incorporados durante este mercado de pases justamente por la imposibilidad de inscribirlos.

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Con el compromiso del sábado a las 15.30 frente a Gimnasia de Mendoza, en el estadio Víctor Legrotaglie, como próximo objetivo, la dirigencia trabaja contrarreloj para que las habilitaciones lleguen a tiempo y el entrenador pueda ampliar las variantes del plantel.

A tres días del encuentro en Mendoza, la situación vuelve a generar incertidumbre. Si bien desde la conducción del club transmiten confianza en que el conflicto se resolverá en las próximas horas, el hecho de que FIFA continúe mostrando las inhibiciones activas mantiene encendida una señal de alerta en el mundo rojiblanco.