Barros Schelotto reaccionó al título que AFA le otorgó a Central: "¿Le pagan?"

En la previa del cruce ante Argentinos, el DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, fue consultado por el título otorgado a Rosario Central

20 de noviembre 2025 · 16:20hs
Barros Schelotto reaccionó al título que AFA le otorgó a Central: ¿Le pagan?

En la previa del cruce de octavos de final del Clausura ante Argentinos Juniors, el entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, fue consultado por el nuevo título otorgado a Rosario Central.

Sin ocultar su sorpresa, el entrenador planteó dudas sobre el sentido del reconocimiento y comparó la decisión con el sistema que conoció en la Major League Soccer (MLS) durante su etapa en Columbus Crew.

“Me sorprende. No sé cuál será el sentido. Quizás se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central como reconocimiento por haber sido el equipo con más puntos del año. A mí me tocó jugar en Estados Unidos y el que saca más puntos tiene un reconocimiento. Acá no había y ahora hay”, dijo.

La sorpresa de Barros Schelotto por el nuevo título a Rosario Central

En un tono distendido, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “¿Le pagan también? Tiene que tener un premio. A los jugadores, a los técnicos también. Hay que pagarles ahora”.

Barros Schelotto fue más allá y dejó una chicana directa hacia AFA: “Hay que ver si es retroactivo. Tiene que ser retroactivo. Para Vélez, que fue primero en la Tabla Anual de 2024, y los demás”.

La comparación con la Supporter’s Shield volvió a aparecer en su discurso, aunque esta vez con un matiz irónico: “En Estados Unidos, el campeón de la temporada regular tiene un reconocimiento. Acá no había, pero lo habrá ahora”

Central Guillermo Barros Schelotto AFA
