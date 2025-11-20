Barros Schelotto reaccionó al título que AFA le otorgó a Central: "¿Le pagan?"

En la previa del cruce ante Argentinos, el DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, fue consultado por el título otorgado a Rosario Central

En la previa del cruce de octavos de final del Clausura ante Argentinos Juniors, el entrenador de Vélez , Guillermo Barros Schelotto , fue consultado por el nuevo título otorgado a Rosario Central .

Sin ocultar su sorpresa, el entrenador planteó dudas sobre el sentido del reconocimiento y comparó la decisión con el sistema que conoció en la Major League Soccer (MLS) durante su etapa en Columbus Crew.

• LEER MÁS: ¿Rosario Central, el mimado de la AFA? Campeón anual 2025 y nuevamente en el centro de la escena

“Me sorprende. No sé cuál será el sentido. Quizás se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central como reconocimiento por haber sido el equipo con más puntos del año. A mí me tocó jugar en Estados Unidos y el que saca más puntos tiene un reconocimiento. Acá no había y ahora hay”, dijo.

La sorpresa de Barros Schelotto por el nuevo título a Rosario Central

En un tono distendido, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “¿Le pagan también? Tiene que tener un premio. A los jugadores, a los técnicos también. Hay que pagarles ahora”.

Barros Schelotto fue más allá y dejó una chicana directa hacia AFA: “Hay que ver si es retroactivo. Tiene que ser retroactivo. Para Vélez, que fue primero en la Tabla Anual de 2024, y los demás”.

La comparación con la Supporter’s Shield volvió a aparecer en su discurso, aunque esta vez con un matiz irónico: “En Estados Unidos, el campeón de la temporada regular tiene un reconocimiento. Acá no había, pero lo habrá ahora”