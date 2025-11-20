Uno Santa Fe | Santa Fe | Quini 6

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

El pozo de la modalidad “Siempre Sale” quedó en manos de un único apostador de Córdoba, que todavía no reclamó el premio. Si no presenta el ticket, lo pierde.

20 de noviembre 2025 · 17:20hs
La ciudad de Alta Gracia vive por estas horas una mezcla de expectativa e incertidumbre: un apostador se llevó un premio millonario en la modalidad “Siempre Sale” del Quini 6, pero todavía no se presentó a cobrarlo. El monto asciende a $ 20.147.344, una cifra que podría cambiarle la vida a cualquiera, pero cuyo dueño sigue siendo un completo misterio.

La jugada ganadora fue realizada en la Agencia Oficial 2487, conocida popularmente como “El Gato Quiniela”, ubicada sobre avenida Yrigoyen 1799. Apenas se conoció el resultado, los dueños del local colocaron un cartel en la vidriera para advertir que buscan al afortunado. El anuncio no pasó desapercibido: los vecinos se detienen para mirar, comentan, especulan y preguntan si el ganador podría ser alguien del barrio.

Un premio que sí o sí debía salir

El pozo pertenece a la modalidad “Siempre Sale”, una de las más populares del Quini 6, que garantiza que el premio se reparta incluso si nadie acierta los seis números exactos. En este caso, hubo un solo apostador favorecido, lo que explica el abultado monto.

El Quini 6, administrado por la Lotería de Santa Fe, se sortea dos veces por semana y convoca a miles de jugadores en todo el país. La modalidad “Siempre Sale” suele ser una de las más elegidas por ofrecer mayores probabilidades de premio, aunque no siempre con cifras tan altas como la del sorteo del miércoles 19 de noviembre (número 3.323).

Una carrera contra el tiempo

Aunque el pozo haya sido adjudicado, el ganador podría perderlo si no cumple con un requisito clave: presentarse dentro de los 15 días corridos con el ticket físico para validar la jugada. Si no lo hace, el premio caducará, tal como establecen las reglas oficiales del juego.

Por ahora, nadie se acercó a la agencia ni se comunicó con Lotería. En el barrio, sin embargo, abundan los comentarios: algunos creen que el ticket podría estar extraviado; otros suponen que el ganador no se dio cuenta de que acertó; y no falta quien imagina que solo está esperando el momento justo para aparecer.

Mientras tanto, “El Gato Quiniela” luce el cartel que todos miran de reojo: “Se busca al ganador”. Y en Alta Gracia crece la pregunta que recorre cada conversación: ¿Dónde está el nuevo millonario del Quini 6?

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

