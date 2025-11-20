Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión oficializó la compra del predio y lo rebautizó Casa Unión

Unión confirmó este jueves la adquisición del predio y presentó su nuevo nombre con Luis Spahn izando la bandera. Ahora es Casa Unión. VIDEO

Ovación

Por Ovación

20 de noviembre 2025 · 17:23hs
Unión oficializó la compra del predio y lo rebautizó Casa Unión

Prensa Unión

Unión concretó uno de los pasos más significativos de los últimos tiempos: la compra del predio. Un anhelo que quedó oficializado este jueves. La noticia se comunicó por las redes, donde se difundieron imágenes del presidente Luis Spahn izando la bandera en el nuevo mástil y descubriendo la placa del nuevo nombre: Casa Unión.

• LEER MÁS: El horario del cruce ante Gimnasia (LP), un problema para muchos hinchas

El anuncio marca un antes y un después para la institución, que asegura así la propiedad de un espacio clave para el desarrollo profesional. Durante años, el predio siempre generó incertidumbre respecto al futuro. Sobre todo por la necesidad de los propietarios –la familia Malvicino– de vender los terrenos. Con la confirmación de la compra, Unión consolida un patrimonio estratégico que garantiza previsibilidad y planificación a largo plazo.

• LEER MÁS: Unión apuesta fuerte: Madelón prepara el equipo para enfrentar a Gimnasia de La Plata

En el video difundido por el club, se observa a Spahn encabezando el acto simbólico en el ingreso al predio. Allí se descubrió la nueva denominación Casa Unión, un gesto que apunta a reforzar la identidad y marcar el inicio de una nueva etapa del complejo. Desde la institución destacaron que la operación representa uno de los logros más importantes de la actual conducción, no solo por el valor económico de la adquisición, sino por el impacto que tendrá en la estructura del fútbol profesional.

• LEER MÁS: Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

El comunicado de Unión

"El Club Atlético Unión informa con enorme satisfacción la adquisición del histórico predio Casasol, que a partir de hoy pasa a llamarse Casa Unión, un paso trascendental para el presente y el futuro de nuestra institución. Este avance consolida un anhelo de muchos años: contar con un espacio propio para el trabajo diario del Plantel Profesional y de la División Reserva, un hogar concebido para entrenar, concentrar y proyectar el crecimiento deportivo que Unión se propone para los próximos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1991576625071419428&partner=&hide_thread=false

Queremos expresar un profundo agradecimiento a la familia de Don Ángel Malvicino, especialmente a sus hijas Mónica, María Graciela y Patricia, por su predisposición, su respeto y la forma ejemplar en que honraron la memoria de un dirigente que dio absolutamente todo por Unión. Su acompañamiento hizo posible que esta transición se realizara con la grandeza, la sensibilidad y el espíritu tatengue que siempre caracterizaron a Don Ángel y su legado.

Casa Unión representa un paso adelante en infraestructura, identidad y profesionalización. Será un espacio que iremos equipando y desarrollando progresivamente hasta llevarlo al primer nivel deportivo, con instalaciones acordes al proyecto de crecimiento que impulsa el club. Hoy Unión se fortalece, se ordena y se proyecta con más convicción que nunca hacia el futuro".

Embed

Unión Casa Unión predio
Noticias relacionadas
Unión rebirá a Gimnasia y Leo Madelón ya casi tiene el equipo

Unión apuesta fuerte: Madelón prepara el equipo para enfrentar a Gimnasia de La Plata

union va por un recibimiento record y busca reunir $1.700.000 para un partido historico

Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

la reflexion de meuli: levantarse las veces que sea necesaria, porque asi manda la historia

La reflexión de Meuli: "Levantarse las veces que sea necesaria, porque así manda la historia"

union tiene a uno de los mejores 3 del pais: los numeros sobresalientes de mateo del blanco

Unión tiene a uno de los mejores 3 del país: los números sobresalientes de Mateo Del Blanco

Lo último

Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Último Momento
Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

El escudo que tendría la dirigencia de Colón para evitar intimaciones de los jugadores

El escudo que tendría la dirigencia de Colón para evitar intimaciones de los jugadores

Ovación
Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"