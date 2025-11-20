Unión oficializó la compra del predio y lo rebautizó Casa Unión

Unión concretó uno de los pasos más significativos de los últimos tiempos: la compra del predio . Un anhelo que quedó oficializado este jueves. La noticia se comunicó por las redes, donde se difundieron imágenes del presidente Luis Spahn izando la bandera en el nuevo mástil y descubriendo la placa del nuevo nombre: Casa Unión .

El anuncio marca un antes y un después para la institución, que asegura así la propiedad de un espacio clave para el desarrollo profesional. Durante años, el predio siempre generó incertidumbre respecto al futuro. Sobre todo por la necesidad de los propietarios –la familia Malvicino– de vender los terrenos. Con la confirmación de la compra, Unión consolida un patrimonio estratégico que garantiza previsibilidad y planificación a largo plazo.

En el video difundido por el club, se observa a Spahn encabezando el acto simbólico en el ingreso al predio. Allí se descubrió la nueva denominación Casa Unión, un gesto que apunta a reforzar la identidad y marcar el inicio de una nueva etapa del complejo. Desde la institución destacaron que la operación representa uno de los logros más importantes de la actual conducción, no solo por el valor económico de la adquisición, sino por el impacto que tendrá en la estructura del fútbol profesional.

El comunicado de Unión

"El Club Atlético Unión informa con enorme satisfacción la adquisición del histórico predio Casasol, que a partir de hoy pasa a llamarse Casa Unión, un paso trascendental para el presente y el futuro de nuestra institución. Este avance consolida un anhelo de muchos años: contar con un espacio propio para el trabajo diario del Plantel Profesional y de la División Reserva, un hogar concebido para entrenar, concentrar y proyectar el crecimiento deportivo que Unión se propone para los próximos años.

Hoy deja de ser un deseo para convertirse en identidad.

CASA UNIÓN: Un paso gigante para el club, un orgullo para todo el pueblo Tatengue. pic.twitter.com/o8rQMOL3Na — Club Atlético Unión (@clubaunion) November 20, 2025

Queremos expresar un profundo agradecimiento a la familia de Don Ángel Malvicino, especialmente a sus hijas Mónica, María Graciela y Patricia, por su predisposición, su respeto y la forma ejemplar en que honraron la memoria de un dirigente que dio absolutamente todo por Unión. Su acompañamiento hizo posible que esta transición se realizara con la grandeza, la sensibilidad y el espíritu tatengue que siempre caracterizaron a Don Ángel y su legado.

Casa Unión representa un paso adelante en infraestructura, identidad y profesionalización. Será un espacio que iremos equipando y desarrollando progresivamente hasta llevarlo al primer nivel deportivo, con instalaciones acordes al proyecto de crecimiento que impulsa el club. Hoy Unión se fortalece, se ordena y se proyecta con más convicción que nunca hacia el futuro".