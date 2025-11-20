Uno Santa Fe | Colón | Colón

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Este jueves desde las 18.30 se llevará a cabo en el gimnasio Roque Otrino, la Asamblea General Ordinaria para aprobar la Memoria y el Balance

20 de noviembre 2025 · 09:53hs
Antes de dejar su cargo, la actual comisión directiva de Colón convocó a los socios para que este jueves desde las 18.30 se lleve a cabo la Asamblea General Ordinaria.

Los requisitos para que los socios puedan asistir a la Asamblea son: tener un año de antigüedad y cuota de octubre o anual paga. Y la misma se llevará a cabo en el gimnasio Roque Otrino.

La Asamblea tendrá como eje la presentación y búsqueda de aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio (del 1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2025), que llegará con un superávit que rondaría los 280 millones de pesos.

LEER MÁS: Colón: habilitados para postularse, excluidos para votar; la polémica que denuncia Ricardo Magdalena

En el monto económico mencionado, tiene un peso importante la venta de Alan Forneris a Racing, una de las operaciones más relevantes del último tiempo para las arcas sabaleras.

Pero además, se presentarán informes de la gestión saliente y se abordarán temas centrales como la situación económica y financiera actual, el estado de los reclamos judiciales y deportivos, el balance institucional y las condiciones en las que se hará la transferencia de poder.

