Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Este jueves desde las 18.30 se llevará a cabo en el gimnasio Roque Otrino, la Asamblea General Ordinaria para aprobar la Memoria y el Balance

Este jueves desde las 18.30 se llevará a cabo la Asamblea en Colón.

Antes de dejar su cargo, la actual comisión directiva de Colón convocó a los socios para que este jueves desde las 18.30 se lleve a cabo la Asamblea General Ordinaria.

Los requisitos para que los socios puedan asistir a la Asamblea son: tener un año de antigüedad y cuota de octubre o anual paga. Y la misma se llevará a cabo en el gimnasio Roque Otrino.

La Asamblea tendrá como eje la presentación y búsqueda de aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio (del 1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2025), que llegará con un superávit que rondaría los 280 millones de pesos.

En el monto económico mencionado, tiene un peso importante la venta de Alan Forneris a Racing, una de las operaciones más relevantes del último tiempo para las arcas sabaleras.

Pero además, se presentarán informes de la gestión saliente y se abordarán temas centrales como la situación económica y financiera actual, el estado de los reclamos judiciales y deportivos, el balance institucional y las condiciones en las que se hará la transferencia de poder.