¿Rosario Central, el mimado de la AFA? Campeón anual 2025 y nuevamente en el centro de la escena

20 de noviembre 2025 · 14:02hs
El Rosario Central de Ariel Holan cerró el 2025 como campeón anual, sustentado en una campaña que incluyó 66 unidades, producto de 18 victorias, 12 empates y 2 derrotas, además de ocho triunfos consecutivos como local en el Gigante de Arroyito. Con la definición encabezada por Claudio Tapia y Francisco Duarte, la AFA decidió reconocerlo como el mejor equipo de la temporada, descartando además la disputa de la Supercopa Internacional, instancia a la que ya estaba clasificado Platense.

La AFA sigue favoreciendo a algunos equipos

Pese a que el reconocimiento deportivo parece indiscutible, la determinación volvió a posicionar a Central “en el ojo de la escena”, alimentando voces que lo señalan como uno de los clubes con mayor respaldo del poder dirigencial. En ámbitos futbolísticos se desliza que la decisión habría tenido más peso político que deportivo, sacándole a Platense la posibilidad de disputar una final de prestigio internacional.

LEER MÁS: Rosario Central perderá a una de sus figuras para el inicio de los playoffs

El anuncio llegó en una reunión clave para la planificación de la temporada 2026, donde los dirigentes coincidieron en oficializar al Canalla como el más destacado del año. Para muchos, no sorprende que el club rosarino reciba este tipo de guiños, en un contexto donde su influencia parece crecer tanto dentro como fuera de la cancha. Con números que justifican, pero decisiones que generan ruido, Central volvió a mostrarse competitivo, ganador… y discutido. Y mientras el título anual ya está

