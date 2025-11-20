Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón tendrá una cara nueva en el predio a partir del lunes

El extremo Nahuel Curcio vuelve tras terminar su ciclo en San Telmo y desde el lunes se suma a los trabajos en Colón a la espera ganarse un lugar

20 de noviembre 2025 · 16:49hs
Colón tendrá una cara nueva en el predio a partir del lunes

Mientras Colón atraviesa días de reacomodamiento y planificación, habrá novedades a partir de la semana que viene. Un que vuelve es Nahuel Curcio, quien ya está en Santa Fe y se reincorporará a los entrenamientos a la par de los profesionales. En pocas palabras, la primera cara nueva mientras se definen muchas cosas.

El extremo salió antes que finalice su préstamo de San Telmo, donde disputó 23 partidos, convirtió un gol y aportó dos asistencias en la última Primera Nacional. Con contrato vigente en el Sabalero hasta diciembre de 2026, su retorno era cantado. Ahora le tocará ponerse bajo las órdenes de Ezequiel Medrán, que por estas horas trabaja junto a Martín Minella con un grupo reducido de juveniles mientras aguarda por la mayoría de los profesionales.

Nahuel Curcio vuelve a Colón

Para Curcio, este regreso representa una oportunidad esperada. Su futuro aún no está escrito —dependiendo de lo que observe el cuerpo técnico y de los movimientos que haga el club en el receso—, pero esta vez podrá mostrarse desde el inicio: entrenará a la par del plantel y buscará convencer para quedarse.

Desde el lunes, Nahuel Curcio se acopla a las prácticas de Colón.

No es el único que retomará su vínculo con Colón. El volante Leandro Zabala, actualmente en plena definición del Federal A con 9 de Julio de Rafaela, también deberá presentarse una vez que finalice la competencia. Su situación será evaluada cuando se sume al grupo.

Entre regresos, evaluaciones y decisiones por tomar, Colón empezó a mover el tablero. Y en ese escenario, Curcio —con rodaje reciente, estadísticas concretas y ganas de revancha— asoma como una de las primeras historias del receso que pueden tener un desenlace inesperado.

