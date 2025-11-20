Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

El grupo Crecimiento Tatengue quiere duplicar la recaudación habitual y juntar $1.700.000 para recibir al equipo en su debut histórico en octavos.

Unión busca un recibimiento sin precedentes para un partido considerado histórico. El grupo Crecimiento Tatengue aspira a superar ampliamente la recaudación habitual destinada a la previa de cada encuentro como local, con el objetivo de ofrecer un apoyo impactante en el debut absoluto del equipo en los octavos de final.

El próximo lunes 24 a las 22 , Unión recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en los octavos de final del torneo local , una instancia inédita para el club en la era profesional. En ese marco, el grupo de socios y socias “Crecimiento Tatengue” lanzó una colecta para lograr un recibimiento acorde a la magnitud del partido .

Objetivo económico sin precedentes

La agrupación ya recaudó $800.000 para financiar papeles, globos y fuegos artificiales. Sin embargo, para esta ocasión buscan llegar a $1.700.000, una cifra récord que duplicaría los montos anteriores.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Recibimiento Tatengue (@recibimientotatengue)

La pasión como motor

Según explicaron desde la organización, “sentimos que este partido es único y queremos que el equipo lo note desde el primer segundo”. Los fondos se utilizarán para reforzar la puesta visual, incorporar nuevas tecnologías lumínicas y generar un impacto total en tribunas y transmisión televisiva.

LEER MÁS: Unión anuncia de manera oficial la compra del predio Casasol

Unión sueña con una noche inolvidable

La colecta se realiza mediante aportes voluntarios digitales y ya comenzó a viralizarse entre los hinchas. Todo el 15 de Abril se prepara para una jornada histórica, y como es habitual, la pasión rojiblanca promete jugar también su propio partido desde las tribunas.