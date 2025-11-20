Unión busca un recibimiento sin precedentes para un partido considerado histórico. El grupo Crecimiento Tatengue aspira a superar ampliamente la recaudación habitual destinada a la previa de cada encuentro como local, con el objetivo de ofrecer un apoyo impactante en el debut absoluto del equipo en los octavos de final.
Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico
El grupo Crecimiento Tatengue quiere duplicar la recaudación habitual y juntar $1.700.000 para recibir al equipo en su debut histórico en octavos.
Un partido que marcará un antes y un después
El próximo lunes 24 a las 22, Unión recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en los octavos de final del torneo local, una instancia inédita para el club en la era profesional. En ese marco, el grupo de socios y socias “Crecimiento Tatengue” lanzó una colecta para lograr un recibimiento acorde a la magnitud del partido.
Objetivo económico sin precedentes
La agrupación ya recaudó $800.000 para financiar papeles, globos y fuegos artificiales. Sin embargo, para esta ocasión buscan llegar a $1.700.000, una cifra récord que duplicaría los montos anteriores.
La pasión como motor
Según explicaron desde la organización, “sentimos que este partido es único y queremos que el equipo lo note desde el primer segundo”. Los fondos se utilizarán para reforzar la puesta visual, incorporar nuevas tecnologías lumínicas y generar un impacto total en tribunas y transmisión televisiva.
Unión sueña con una noche inolvidable
La colecta se realiza mediante aportes voluntarios digitales y ya comenzó a viralizarse entre los hinchas. Todo el 15 de Abril se prepara para una jornada histórica, y como es habitual, la pasión rojiblanca promete jugar también su propio partido desde las tribunas.