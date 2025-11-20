Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

El grupo Crecimiento Tatengue quiere duplicar la recaudación habitual y juntar $1.700.000 para recibir al equipo en su debut histórico en octavos.

20 de noviembre 2025 · 10:25hs
Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Prensa Unión

Unión busca un recibimiento sin precedentes para un partido considerado histórico. El grupo Crecimiento Tatengue aspira a superar ampliamente la recaudación habitual destinada a la previa de cada encuentro como local, con el objetivo de ofrecer un apoyo impactante en el debut absoluto del equipo en los octavos de final.

Un partido que marcará un antes y un después

El próximo lunes 24 a las 22, Unión recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en los octavos de final del torneo local, una instancia inédita para el club en la era profesional. En ese marco, el grupo de socios y socias “Crecimiento Tatengue” lanzó una colecta para lograr un recibimiento acorde a la magnitud del partido.

Objetivo económico sin precedentes

La agrupación ya recaudó $800.000 para financiar papeles, globos y fuegos artificiales. Sin embargo, para esta ocasión buscan llegar a $1.700.000, una cifra récord que duplicaría los montos anteriores.

La pasión como motor

Según explicaron desde la organización, “sentimos que este partido es único y queremos que el equipo lo note desde el primer segundo”. Los fondos se utilizarán para reforzar la puesta visual, incorporar nuevas tecnologías lumínicas y generar un impacto total en tribunas y transmisión televisiva.

LEER MÁS: Unión anuncia de manera oficial la compra del predio Casasol

Unión sueña con una noche inolvidable

La colecta se realiza mediante aportes voluntarios digitales y ya comenzó a viralizarse entre los hinchas. Todo el 15 de Abril se prepara para una jornada histórica, y como es habitual, la pasión rojiblanca promete jugar también su propio partido desde las tribunas.

Unión recibimiento histórico
Noticias relacionadas
union tiene a uno de los mejores 3 del pais: los numeros sobresalientes de mateo del blanco

Unión tiene a uno de los mejores 3 del país: los números sobresalientes de Mateo Del Blanco

lo que el hincha de union debe conocer para el cruce ante gimnasia (lp) en el 15 de abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

union cerro la fase regular del clausura como el segundo mejor visitante

Unión cerró la fase regular del Clausura como el segundo mejor visitante

se paso a diciembre la asamblea en union para aprobar la memoria y balance

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Lo último

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: Thats amore rumbo a la Fórmula 1

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

Último Momento
Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: Thats amore rumbo a la Fórmula 1

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Servicios municipales previsto para el fin de semana largo

Servicios municipales previsto para el fin de semana largo

Ovación
Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: Que se enfoque en sumar un punto

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: "Que se enfoque en sumar un punto"

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: Thats amore rumbo a la Fórmula 1

Colapinto se divierte antes del Gran Premio de Las Vegas: "That's amore" rumbo a la Fórmula 1

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026