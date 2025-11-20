Puma Martínez va por una noche histórica ante Jesse Rodríguez en Arabia Saudita

El argentino Fernando Puma Martínez afrontará el desafío más grande de su carrera ante Jesse Rodríguez, donde unificará los cinturones AMB, CMB y OMB supermosca

El argentino Fernando Puma Martínez afrontará este sábado 22, desde las 21 (hora argentina), el desafío más grande de su carrera cuando se enfrente a Jesse Bam Rodríguez donde el combate unificará los cinturones AMB, CMB y OMB del peso supermosca.

El espectáculo se dará en el ANB Riyadh Arena, de Arabia Saudita , escenario con capacidad para 8.000 espectadores, donde la pelea es considerada ya como una de las más importantes del boxeo argentino.

Martínez, de 34 años e invicto en 18 peleas con 9 nocauts, llega tras dos durísimas victorias frente al japonés Kazuto Ioka, mientras que Rodríguez, de 25 años y 22 triunfos (15 por KO), aparece como favorito por su actualidad y su técnica de guardia zurda.

Fernando Martínez busca hacer historia en Arabia Saudita

Será también la primera vez que el texano pelee fuera de Estados Unidos, mientras que el argentino arriba con mayor experiencia internacional. La noche en Riad promete un choque de estilos muy marcado: Rodríguez domina a la perfección los golpes cruzados y el retroceso ofensivo, mientras que Martínez lleva siempre las peleas a un terreno de fricción, presión constante y ritmo asfixiante.

A esto se suma el duelo de esquinas, con Rodrigo Calabrese guiando al campeón argentino y Robert García —el mismo que trabajó con Marcos Maidana en sus peleas ante Floyd Mayweather— asistiendo al norteamericano.

El combate Martínez–Rodríguez será uno de los puntos más altos de una cartelera que también incluye los cruces entre David Benavidez y Anthony Yarde, y Brian Norman ante Devin Haney.

El ganador del duelo estelar quedará a un paso de unificar los cuatro cinturones de la categoría, ya que solo faltará el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El evento podrá verse exclusivamente por DAZN, con un costo de 25 dólares para Argentina. Más allá del favoritismo que rodea a “Bam” Rodríguez, se espera una batalla electrizante entre dos peleadores que llegan invictos, con estilos explosivos y con la ambición de escribir una página dorada en la historia del boxeo mundial.