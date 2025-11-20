"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Martín Minella, DT de la Reserva, expresó su apoyo a la continuidad de Ezequiel Medrán al frente del plantel de Colón

Le tocó ser el DT de Colón luego de que la dirigencia despidiera a Andrés Yllana . Y si bien la idea era que continuara hasta el final de la competencia, los resultados no fueron los esperados y por eso Martín Minella volvió a dirigir Reserva.

Está claro que Minella tiene un conocimiento muy grande del club, como así también de los futbolistas más jóvenes con los que viene trabajando desde hace tiempo.

Por ello, en charla con Radio EME 96.3, Minella habló del material con el que cuenta Colón en inferiores, pero además respaldó la continuidad de Medrán para el próximo año. Y también analizó su paso como DT del plantel profesional.

El análisis de Martín Minella

"Creo que con el tiempo lograré valorar más lo que fue este año, para mí ha sido muy intenso y muy emotivo, con todos los picos de emoción, extrema alegría, muchísima presión y mucha tristeza. Pasé por tantos niveles emocionales que todavía no logro darme cuenta en dónde estuve o a cargo de qué tremenda responsabilidad tuve", aseguró Minella.

Para luego agregar: "Yo creo que con el tiempo voy a valorar que conseguí estar ahí, sabiendo de dónde vengo, porque yo no jugué 20 años en Primera y por ahí eso lo más difícil de lograr. Pero también tengo la tristeza de no haber podido sostener eso y quedarme hasta el final, esa es la espina que me queda".

Consultado respecto a su futuro expresó: "Hubo acercamiento con algunas de las agrupaciones, no todas, con dos o tres ya hablamos. Está el visto bueno, el aval para que nosotros continuemos".

En cuanto al panorama del plantel de Reserva dijo: "Yo le pasé un informe a los dirigentes de todo lo que pienso con respecto a los posibles contratos y a las continuidades de los chicos, sobre todo para que no pase lo de algunos chicos que hemos perdido en el camino, caso Arcando, Utrera y Abondeto".

LEER MÁS: Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Y siguió: "Hay un montón de chicos que hemos perdido por no confiar en ellos, por imaginar que por no tener tanta trayectoria no están a la altura de Colón y yo creo que es todo lo contrario, Para mí el sospechoso debería ser el que viene, al que le tenemos que exigir mucho más es al que viene".

En el tramo final de la charla, Minella se refirió a Medrán y opinó: "Ezequiel (Medrán) vino con un 70% de los puntos, estaba segundo en el campeonato con Gimnasia de Mendoza, había perdido solamente dos partidos. Es un técnico que conoce mucho la categoría, y eso influye".

"La categoría no es solamente los partidos de fútbol, en la Primera Nacional hay un montón de contextos, desde un campo de juego grande o chico, el césped, los vestuarios, el arbitraje, los viajes, la cantidad de kilómetros que tenés. Los descansos, hay un montón de cosas para pensar, la alimentación, el entrenamiento, qué cantidad de jugadores se necesitan y por eso me parece que sería el técnico ideal para seguir en Colón".