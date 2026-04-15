Bayern Munich eliminó a Real Madrid y es semifinalista de la Champions League

Bayern Munich eliminó a Real Madrid en una serie inolvidable y avanzó a las semifinales de la Champions League tras imponerse 4-3. Arsenal también pasó

Bayern Munich eliminó a Real Madrid en una serie inolvidable y avanzó a las semifinales de la Champions League tras imponerse 4-3 en Alemania, resultado que le permitió sostener la ventaja obtenida en el Santiago Bernabéu. En la otra llave, Arsenal empató-0 a Sporting Lisboa y sigue adelante gracias al 1-0 de la ida.

El encuentro tuvo un inicio frenético, con cinco goles en la primera mitad y errores determinantes de ambos arqueros. Neuer entregó la pelota en una salida que derivó en el tanto de Arda Güler, mientras que Lunin falló en otra acción que permitió el empate parcial del conjunto alemán a través de Pavlovi.

El intercambio de golpes continuó con un nuevo gol de tiro libre de Güler y la aparición de Mbappé para sostener al equipo español, en un tramo que también incluyó el tanto de Harry Kane.

En el complemento, el ritmo bajó pero no la tensión. Real Madrid asumió el protagonismo y generó situaciones para revertir la historia, pero Bayern se mantuvo firme y volvió a golpear en el momento justo.

Cuando el partido parecía abierto, Luis Díaz apareció en el último minuto reglamentario con un gol decisivo que aseguró la clasificación. Ya en tiempo de descuento, Michael Olise sentenció el 4-3 definitivo que confirmó la doble victoria del conjunto bávaro, que ahora se medirá ante el PSG en semifinales.

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Arsenal despachó a Sporting Lisboa en la Champions League

En la otra llave, Arsenal selló su pase tras igualar 0-0 frente a Sporting en el Emirates Stadium y hacer valer el 1-0 conseguido en la ida en Lisboa, con gol de Kai Havertz en tiempo de descuento.

El partido de vuelta estuvo marcado por la tensión de una diferencia mínima. Arsenal manejó mejor los tiempos, aunque sin demasiada profundidad, mientras que Sporting no encontró claridad ni contundencia para revertir la serie. Incluso en la última jugada, un remate pasó muy cerca del palo y no logró cambiar el destino del encuentro.

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De esta manera, el conjunto inglés enfrentará al Atlético de Madrid en semifinales, en lo que será su segunda presencia consecutiva en esta instancia.