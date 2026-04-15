Uno Santa Fe | Ovación | Bayern Munich

Bayern Munich eliminó a Real Madrid y es semifinalista de la Champions League

Bayern Munich eliminó a Real Madrid en una serie inolvidable y avanzó a las semifinales de la Champions League tras imponerse 4-3. Arsenal también pasó

15 de abril 2026 · 19:21hs
Bayern Munich eliminó a Real Madrid y es semifinalista de la Champions League

Bayern Munich eliminó a Real Madrid en una serie inolvidable y avanzó a las semifinales de la Champions League tras imponerse 4-3 en Alemania, resultado que le permitió sostener la ventaja obtenida en el Santiago Bernabéu. En la otra llave, Arsenal empató-0 a Sporting Lisboa y sigue adelante gracias al 1-0 de la ida.

El encuentro tuvo un inicio frenético, con cinco goles en la primera mitad y errores determinantes de ambos arqueros. Neuer entregó la pelota en una salida que derivó en el tanto de Arda Güler, mientras que Lunin falló en otra acción que permitió el empate parcial del conjunto alemán a través de Pavlovi.

El intercambio de golpes continuó con un nuevo gol de tiro libre de Güler y la aparición de Mbappé para sostener al equipo español, en un tramo que también incluyó el tanto de Harry Kane.

En el complemento, el ritmo bajó pero no la tensión. Real Madrid asumió el protagonismo y generó situaciones para revertir la historia, pero Bayern se mantuvo firme y volvió a golpear en el momento justo.

Cuando el partido parecía abierto, Luis Díaz apareció en el último minuto reglamentario con un gol decisivo que aseguró la clasificación. Ya en tiempo de descuento, Michael Olise sentenció el 4-3 definitivo que confirmó la doble victoria del conjunto bávaro, que ahora se medirá ante el PSG en semifinales.

Embed - LUCHO DÍAZ LE HIZO GANAR AL BAYERN LA MEJOR SERIE DE TODAS | Bayern M. 4-3 Real Madrid | RESUMEN

Arsenal despachó a Sporting Lisboa en la Champions League

En la otra llave, Arsenal selló su pase tras igualar 0-0 frente a Sporting en el Emirates Stadium y hacer valer el 1-0 conseguido en la ida en Lisboa, con gol de Kai Havertz en tiempo de descuento.

El partido de vuelta estuvo marcado por la tensión de una diferencia mínima. Arsenal manejó mejor los tiempos, aunque sin demasiada profundidad, mientras que Sporting no encontró claridad ni contundencia para revertir la serie. Incluso en la última jugada, un remate pasó muy cerca del palo y no logró cambiar el destino del encuentro.

Embed - LOS GUNNERS AVANZARON A SEMIS Y QUIEREN HACER HISTORIA | Arsenal 0-0 Sporting Lisboa | RESUMEN

De esta manera, el conjunto inglés enfrentará al Atlético de Madrid en semifinales, en lo que será su segunda presencia consecutiva en esta instancia.

Bayern Munich Real Madrid Champions League
Noticias relacionadas
regatas sumo su segunda victoria en la copa argentina de waterpolo

Regatas sumó su segunda victoria en la Copa Argentina de waterpolo

gimnasia y tiro batio por penales a gimnasia (m) y sigue adelante en la copa argentina

Gimnasia y Tiro batió por penales a Gimnasia (M) y sigue adelante en la Copa Argentina

¿boca puede sumar otro arquero para la libertadores por la lesion de marchesin?

¿Boca puede sumar otro arquero para la Libertadores por la lesión de Marchesín?

etcheverry cayo con polemica ante nuno borges y quedo fuera del atp 500 de barcelona

Etcheverry cayó con polémica ante Nuno Borges y quedó fuera del ATP 500 de Barcelona

Lo último

Colón empuja fuerte la campaña de socios: Es el momento

Colón empuja fuerte la campaña de socios: "Es el momento"

Así quedaron las semifinales de la Champions League

Así quedaron las semifinales de la Champions League

Fuertes lluvias en Santa Fe: desde el INA advierten por un repunte importante del río Salado ante suelos saturados

Fuertes lluvias en Santa Fe: desde el INA advierten por un repunte importante del río Salado ante "suelos saturados"

Último Momento
Colón empuja fuerte la campaña de socios: Es el momento

Colón empuja fuerte la campaña de socios: "Es el momento"

Así quedaron las semifinales de la Champions League

Así quedaron las semifinales de la Champions League

Fuertes lluvias en Santa Fe: desde el INA advierten por un repunte importante del río Salado ante suelos saturados

Fuertes lluvias en Santa Fe: desde el INA advierten por un repunte importante del río Salado ante "suelos saturados"

La Justicia comprobó que Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a toda su familia y pagó con dólares en efectivo

La Justicia comprobó que Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a toda su familia y pagó con dólares en efectivo

Maizon Rodríguez crece en Unión y se suma a una agencia de relevancia

Maizon Rodríguez crece en Unión y se suma a una agencia de relevancia

Ovación
El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newells

El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newell's

Colón empuja fuerte la campaña de socios: Es el momento

Colón empuja fuerte la campaña de socios: "Es el momento"

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

Así quedó el campo de juego de Unión tras el recital de Tan Biónica para recibir a Newells

Así quedó el campo de juego de Unión tras el recital de Tan Biónica para recibir a Newell's

Paredes, el héroe inesperado de Colón: Todavía no caí de lo que pasó

Paredes, el héroe inesperado de Colón: "Todavía no caí de lo que pasó"

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos