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Bayern Múnich tomó una decisión con Jamal Musiala tras los desmayos

El atacante alemán seguirá un tratamiento especial y trabajará de manera diferenciada luego de los episodios neurológicos que encendieron las alarmas durante la preparación.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 14:59hs
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Bayern Múnich tomó una decisión con Jamal Musiala tras los desmayos

Jamal Musiala continuará alejado de las canchas mientras Bayern Múnich sigue de cerca su evolución médica. El futbolista alemán sufrió dos episodios durante la pretemporada que generaron preocupación en el club. Tras los estudios correspondientes, se determinó que padeció breves crisis de ausencia vinculadas con una alteración neurológica, por lo que comenzó un tratamiento específico para controlar la situación.

LEER MAS: Preocupación en el Bayern: Jamal Musiala se desplomó durante el partido ante Leipzig

El tratamiento que modificó el Bayern

Los episodios que encendieron las alarmas ocurrieron durante amistosos ante Leipzig y Heidenheim. Después de aquellas situaciones, Musiala comenzó a entrenarse de manera individual y quedó bajo un seguimiento especial del cuerpo médico del conjunto alemán.

El club decidió realizar modificaciones en la medicación que recibe el futbolista. Según explicó Vincent Kompany, el cambio puede provocar algunos efectos secundarios y necesita un período de entre diez y catorce días para mostrar completamente sus resultados.

La prioridad del Bayern pasa por garantizar que el delantero se encuentre en condiciones antes de volver a competir oficialmente. Por ese motivo, el cuerpo técnico no apurará su regreso y mantendrá un programa personalizado de trabajo mientras continúa el seguimiento de su estado.

Cuándo podría volver a jugar

Musiala ya quedó afuera de la Supercopa de Alemania, encuentro en el que Bayern Múnich derrotó 2-1 al Borussia Dortmund. Además, tampoco estaría disponible para los próximos compromisos que aparecen en el calendario del equipo.

El atacante se perdería los partidos frente a Stuttgart y Schalke 04 por la Bundesliga, previstos para el 28 de agosto y el 5 de septiembre, respectivamente. También quedaría fuera del duelo contra Osnabrück, correspondiente a la primera ronda de la Copa de Alemania, que se disputará el 2 de septiembre.

Si su evolución continúa de manera favorable, el regreso del alemán podría producirse el 13 de septiembre, cuando Bayern Múnich enfrente a Elversberg por la tercera jornada de la Bundesliga.

La decisión del club apunta a evitar riesgos y darle al jugador el tiempo necesario para adaptarse al nuevo tratamiento. Musiala, por su parte, transmitió tranquilidad sobre su estado y confía en poder regresar cuando los médicos determinen que está preparado para competir nuevamente.

Bayern Munich Jamal Musiala
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