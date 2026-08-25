Es el octavo desarrollo de la Planta de Alimentos Nutritivos y el primero de su línea de productos dulces. Desde septiembre será incorporado a las donaciones mensuales que reciben 14 instituciones y habrá una entrega especial a la Casa de las Madres.

Arroz con leche: la UNL suma un nuevo alimento nutritivo y donará 1.000 raciones al Hospital Alassia

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) sumó el arroz con leche a su catálogo de alimentos nutritivos , en lo que representa el primer producto dulce desarrollado por la Planta de Alimentos Nutritivos. El nuevo alimento comenzará a formar parte de las donaciones mensuales que la institución realiza desde septiembre y tendrá además una entrega especial de 1.000 raciones a la Casa de las Madres del Hospital Dr. Orlando Alassia .

La presentación se realizó en el auditorio del hospital pediátrico y contó con la participación de autoridades de la UNL, del Hospital Alassia, del Ministerio de Salud de la Provincia y de la Municipalidad de Santa Fe, además de representantes de instituciones y organizaciones sociales y comunitarias.

Con esta incorporación, la Planta de Alimentos Nutritivos alcanza ocho desarrollos propios. El arroz con leche fue pensado como una alternativa para consumir como merienda o postre, especialmente orientada a las infancias.

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, destacó el lanzamiento y puso el foco en el vínculo entre el conocimiento generado en la universidad pública y las necesidades de la comunidad.

“Nos llena de orgullo anunciar la incorporación del arroz con leche a la producción de la planta, no solo porque es el primer producto dulce”, afirmó Tarabella. Y remarcó que la iniciativa permite “seguir innovando” y reafirmar el compromiso de poner el conocimiento científico y tecnológico al servicio de la salud, la alimentación y el bienestar de las infancias y de nuestra comunidad.

Arroz con leche: la UNL suma un nuevo alimento nutritivo y donará 1.000 raciones al Hospital Alassia

Un producto que llegará a instituciones

El nuevo alimento ya comenzó a elaborarse en la planta y tendrá un destino concreto dentro del Programa Asociado Solidario.

La secretaria de Extensión Universitaria de la UNL, Lucrecia Wilson, explicó que el arroz con leche será incorporado a partir de septiembre a las donaciones mensuales que actualmente llegan a 14 instituciones.

Además de esa distribución, la Universidad realizará una donación especial de 1.000 raciones a la Casa de las Madres del Hospital Alassia.

De esta manera, el lanzamiento no queda solamente vinculado a la incorporación de un nuevo producto al catálogo de la planta, sino que se integra directamente a la política de asistencia alimentaria que desarrolla la UNL a través de sus programas de extensión.

Un arroz con leche pensado para las infancias

El producto toma como base un alimento tradicional, pero incorpora una formulación diseñada desde una perspectiva nutricional.

Está elaborado a base de arroz, leche en polvo y azúcar, y se encuentra fortificado con calcio y vitaminas A y D. Además, fue pensado para que su preparación resulte sencilla: requiere únicamente agua potable y 20 minutos de cocción.

El desarrollo estuvo a cargo de equipos del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) y forma parte de las acciones del Programa de Alimentos de Interés Social de la Secretaría de Extensión Universitaria.

La decana de la Facultad de Ingeniería Química, Laura Gutiérrez, destacó que el desarrollo demandó un proceso sostenido de investigación.

“Este arroz con leche llevó un proceso de tres años de trabajo sostenido, se hizo con mucha dedicación de equipos de docentes y estudiantes que investigan en la universidad pública”, señaló.

Una planta con casi dos décadas de trabajo

La Planta de Alimentos Nutritivos de la UNL funciona desde 2007 y desarrolla alimentos de bajo costo, fácil almacenamiento y preparación, con un perfil nutricional pensado para integrarse a las dietas habituales.

Los productos son destinados a sectores públicos y privados vinculados con la asistencia alimentaria y se distribuyen mediante ventas o donaciones a través del Programa Asociado Solidario, manteniendo una finalidad social.

Con el arroz con leche, la Universidad amplía así una línea que ya cuenta con ocho desarrollos propios y suma por primera vez una alternativa dulce, que desde septiembre comenzará a llegar a las instituciones que forman parte del esquema de donaciones.