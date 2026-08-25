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Detuvieron al jefe y al subjefe de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto: allanaron seis domicilios y secuestraron celulares de toda la división

Los dos policías fueron detenidos este martes por la mañana en el marco de una investigación conjunta entre fiscales provinciales y nacionales. Hubo seis allanamientos en Venado Tuerto, General Lagos y Carreras y se secuestraron los teléfonos celulares de todos los integrantes de la División Microtráfico de la PDI.

25 de agosto 2026 · 16:04hs
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Detención de Jefes: el jefe y subjefe de la División Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto fueron detenidos.

Detención de Jefes: el jefe y subjefe de la División Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto fueron detenidos.

El jefe y el subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto fueron detenidos este martes por la mañana en el marco de una investigación que derivó en seis allanamientos realizados en distintos puntos del sur de la provincia de Santa Fe.

Los procedimientos fueron confirmados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y alcanzaron tanto los domicilios de los dos responsables de la división como las viviendas del resto de los integrantes del área.

La investigación es llevada adelante por un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por fiscales del MPA y del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Seis allanamientos en tres localidades

Los operativos se concretaron durante la mañana de este martes en tres localidades del sur santafesino.

En total, fueron realizados:

  • Cuatro allanamientos en Venado Tuerto, departamento General López.

  • Uno en General Lagos, departamento Rosario.

  • Uno en Carreras, departamento General López.

Las medidas fueron solicitadas por los fiscales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia, de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción del MPA.

Los procedimientos tuvieron como objetivo avanzar en la investigación y reunir elementos vinculados con la actuación de los integrantes de la División Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto.

LEER MÁS: Confirmaron la prisión preventiva de una suboficial de la PDI investigada por filtrar información sobre allanamientos en Avellaneda

Secuestraron los teléfonos de toda la división

Uno de los principales resultados de los operativos fue el secuestro de teléfonos celulares.

Además de los dispositivos pertenecientes al jefe y al subjefe detenidos, los investigadores incautaron los teléfonos móviles de todos los integrantes de la División Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto.

El análisis de esos dispositivos será ahora una de las medidas centrales para avanzar en la pesquisa y determinar qué información puede aportar al esclarecimiento de los hechos investigados.

Una investigación conjunta entre Provincia y Nación

La causa está siendo trabajada mediante un Equipo Conjunto de Investigación, que reúne a representantes del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Por la Fiscalía Regional 3 del MPA intervienen los fiscales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia.

En tanto, por la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto del Ministerio Público Fiscal de la Nación participan Federico Reinares Solari, Daniel Ghiorzi y Rocío Estrada.

La intervención de fiscales de ambos fueros forma parte del esquema de trabajo conjunto dispuesto para el avance de la investigación.

La pesquisa continúa

Los allanamientos realizados este martes constituyen una nueva etapa dentro de una investigación que permanece abierta.

Las medidas alcanzaron a los dos máximos responsables de la División Microtráfico de Venado Tuerto y al resto de los integrantes del área, mientras que los teléfonos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes.

La Fiscalía deberá ahora analizar la información obtenida durante los procedimientos y determinar las próximas medidas procesales en relación con los policías detenidos y el resto de las personas alcanzadas por la investigación.

jefe Venado Tuerto PDI allanamientos
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