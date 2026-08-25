Sampaoli tomó una pelota que seguía en juego y le dio un tiro libre a Central

El técnico de Talleres creyó que el balón había salido por el lateral, lo tomó con la mano y Sebastián Martínez sancionó una infracción a favor de Rosario Central.

Jorge Sampaoli protagonizó una de las situaciones más curiosas de la jornada durante el empate 2-2 entre Talleres y Rosario Central. El entrenador cordobés tomó con la mano una pelota que todavía permanecía dentro del campo de juego y generó una infracción inesperada. El árbitro Sebastián Martínez advirtió inmediatamente la acción y decidió beneficiar al conjunto rosarino.

Sampaoli se adelantó y cometió un error inesperado

La particular escena ocurrió sobre uno de los costados de la cancha, muy cerca del sector donde se encontraba el banco de suplentes de Talleres. Sampaoli interpretó que el balón estaba por abandonar el terreno y decidió tomarlo antes de que saliera por completo.

Sin embargo, la pelota todavía estaba en juego. El árbitro observó la intervención del entrenador y no dudó: sancionó la infracción y le otorgó un tiro libre a Rosario Central. De esta manera, lo que inicialmente parecía que iba a ser un lateral para el equipo cordobés terminó convirtiéndose en una oportunidad para el rival.

La decisión generó sorpresa entre los jugadores, los integrantes de ambos bancos y los espectadores presentes. Mientras tanto, Sampaoli intentaba explicar su accionar, aunque la evidencia de la jugada era clara.

La situación, además, pudo haber tenido consecuencias todavía más importantes. Central aprovechó rápidamente la pelota parada y volvió a acercarse al arco defendido por Ezequiel Unsain. Enzo Copetti recibió una posibilidad que terminó con un remate desviado al córner.

Un empate que dejó mejor parado a Central

La curiosa intervención del entrenador se produjo durante un partido de mucha intensidad. Talleres había conseguido una ventaja de dos goles gracias a los tantos de Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri, pero no pudo sostener el resultado.

Rosario Central reaccionó en el segundo tiempo y encontró en Ángel Di María a su principal figura. El delantero marcó los dos goles del equipo visitante y estableció el 2-2 definitivo.

El conjunto rosarino terminó incluso más cerca del triunfo durante los últimos minutos. Copetti tuvo una oportunidad inmejorable y su remate terminó impactando contra uno de los postes, en un cierre cargado de tensión.

Para Sampaoli, el encuentro dejó además una preocupación mayor por el momento deportivo de Talleres. El equipo cordobés apenas consiguió una victoria en las primeras seis fechas del Torneo Clausura y continúa buscando una reacción que le permita cambiar su presente.