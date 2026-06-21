Bélgica e Irán, obligados a dar un paso adelante en el Mundial 2026

Europeos y asiáticos se enfrentarán este domingo en Los Ángeles por la segunda fecha del Grupo G. Ambos llegan con un punto y saben que una victoria puede dejarlos muy cerca de la clasificación.

La segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026 tendrá un duelo de alto voltaje cuando Bélgica e Irán se enfrenten este domingo desde las 16 en el Los Ángeles Stadium.

Con todos los equipos de la zona igualados en puntos tras la primera fecha, el encuentro aparece como una oportunidad inmejorable para empezar a marcar diferencias en la lucha por el pase a los 16avos de final.

El árbitro será el argentino Darío Herrera y la transmisión estará a cargo de DirecTV.

Bélgica necesita mejorar y mostrar credenciales

El debut dejó sensaciones encontradas para el seleccionado belga. Si bien consiguió rescatar un empate ante Egipto, el rendimiento colectivo estuvo lejos de las expectativas que genera un plantel lleno de figuras.

Los dirigidos por Rudi García sufrieron durante buena parte del encuentro y recién encontraron el empate gracias a una aparición de Romelu Lukaku, que convirtió en su primera intervención dentro del área rival.

Ahora, Bélgica buscará una versión más convincente apoyada en nombres de jerarquía internacional como Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Youri Tielemans y el propio Lukaku, futbolistas llamados a liderar al equipo en un grupo que se presenta mucho más parejo de lo esperado.

Irán quiere seguir alimentando el sueño

La selección iraní llega fortalecida después de protagonizar uno de los encuentros más entretenidos de la primera fecha. El empate 2-2 frente a Nueva Zelanda dejó en evidencia que el conjunto asiático tiene herramientas para competir y soñar con una clasificación histórica.

Con Sardar Azmoun y Mehdi Taremi como principales referencias ofensivas, el equipo dirigido por Amir Ghalenoei intentará aprovechar la presión que pesa sobre Bélgica para buscar un resultado que lo deje muy bien parado de cara a la última jornada.

Además, Irán mantiene prácticamente la misma estructura que utilizó en el debut, una señal de confianza por parte del cuerpo técnico tras el buen rendimiento mostrado ante los oceánicos.

Un grupo completamente abierto

El Grupo G arrancó con una particularidad: ninguno de los cuatro seleccionados pudo despegarse en la tabla.

Los empates registrados en la primera fecha dejaron a Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda con una unidad, por lo que los resultados de esta segunda jornada pueden empezar a definir el panorama de clasificación.

En ese contexto, el choque de Los Ángeles adquiere una relevancia enorme. Ganar significará dar un paso gigante hacia la siguiente ronda. Perder, en cambio, obligará a llegar a la última fecha con la calculadora en la mano.

Probables formaciones de Bélgica Irán

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Koni de Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Romelu Lukaku DT: Rudi García.

Irán: Alireza Beiranvand; Amin Hazbavi, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Omid Noorafkan, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun; Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.

Hora: 16.00.

Árbitro: Darío Herrera (ARG).

Estadio: Los Ángeles Stadium.

TV: DirecTV.