Tello y Falcón Pérez, protagonismo arbitral en una jornada clave del Mundial 2026

La FIFA confirmó las designaciones de Facundo Tello y Yael Falcón Pérez para los partidos que definirán el Grupo A de la Copa del Mundo. Ambos estarán al frente de encuentros decisivos en la última fecha de la fase de grupos.

El arbitraje argentino volverá a decir presente en uno de los escenarios más importantes del fútbol mundial. La FIFA oficializó las designaciones para la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial 2026 y eligió a dos ternas nacionales para conducir encuentros determinantes en la lucha por la clasificación. Facundo Tello y Yael Falcón Pérez serán los encargados de impartir justicia en una jornada que puede definir el futuro de varias selecciones en el certamen.

Facundo Tello fue designado como árbitro principal para el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur, uno de los encuentros que cerrará la actividad del Grupo A.

El juez argentino estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, conformando una terna con amplia experiencia internacional y habitual presencia en competencias organizadas por FIFA y Conmebol.

El encuentro se disputará el miércoles 24 de junio desde las 22 (hora argentina) y podría resultar decisivo para determinar los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.

Falcón Pérez controlará México-República Checa

Por su parte, Yael Falcón Pérez fue elegido para dirigir el choque entre México y República Checa, otro de los compromisos que definirá las posiciones finales de la zona.

El árbitro argentino estará secundado por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez, completando una terna íntegramente nacional para uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Las designaciones representan un nuevo respaldo de la FIFA al arbitraje argentino, que viene teniendo una destacada participación durante la Copa del Mundo.

Tanto Tello como Falcón Pérez continúan consolidándose dentro de la élite arbitral internacional y suman ahora una nueva responsabilidad en una instancia donde cada decisión adquiere una trascendencia especial. La presencia de ambos en partidos decisivos ratifica el prestigio que mantiene el arbitraje argentino en el escenario mundial.