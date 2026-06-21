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Scaloni analiza cambios y mantiene varias dudas para enfrentar a Austria

A la espera del entrenamiento oficial de este domingo, el entrenador analiza variantes respecto del once que debutó con una contundente victoria por 3-0 frente a Argelia.

21 de junio 2026 · 09:54hs
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Scaloni analiza cambios y mantiene varias dudas para enfrentar a Austria

La Selección argentina continúa con la preparación para el partido ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y Lionel Scaloni todavía no definió el equipo que saldrá a la cancha el próximo lunes en Dallas.

A la espera del entrenamiento oficial de este domingo, el entrenador analiza variantes respecto del once que debutó con una contundente victoria por 3-0 frente a Argelia.

El modelo para armar para Scaloni en la Selección

La modificación que aparece con más fuerza está en el lateral derecho, ya que Nahuel Molina tiene grandes posibilidades de ingresar desde el arranque en lugar de Gonzalo Montiel, quien durante la semana trabajó con cargas diferenciadas debido a una molestia física.

Aunque el defensor lateral ya volvió a entrenarse junto al grupo y estaría disponible para integrar el banco de suplentes, el jugador del Atlético de Madrid es quien corre con ventaja para ocupar ese sector.

En la defensa también se sigue de cerca la evolución de Nicolás Tagliafico, y aunque el lateral izquierdo ya se encuentra recuperado y trabaja a la par de sus compañeros, el cuerpo técnico no tendría intención de apresurar su regreso.

Por ese motivo, el defensor Facundo Medina podría conservar su lugar tras su buen rendimiento en el estreno mundialista y la dupla central conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, en tanto, no sufriría modificaciones.

Del mediocampo hacia adelante aparecen las mayores incógnitas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurada su presencia, pero Scaloni analiza si mantener a Thiago Almada o darle una oportunidad a Nicolás González.

El futbolista de la Juventus ofrece mayor despliegue físico y podría resultar una alternativa ideal para aprovechar los espacios que deje Austria con su presión adelantada.

La otra gran duda está en el centro del ataque ya que Lautaro Martínez fue titular frente a Argelia, pero Julián Álvarez continúa en la pelea por quedarse con el puesto.

El delantero del Atlético de Madrid llegó al Mundial tras recuperarse de una lesión en el tobillo y el cuerpo técnico sigue evaluando su estado físico pero por el momento no hay una decisión tomada y todo dependerá de las conclusiones que deje la última práctica antes del encuentro.

Scaloni terminará de definir la formación durante el entrenamiento oficial de este domingo, el último antes del viaje a Dallas, el cuál se llevará a cabo a las 14:30, hora de Argentina.

El entrenador vuelve a analizar variantes y mantiene la incertidumbre sobre varios puestos a tan solo un día del partido, y a pesar de que Argentina tiene algunas certezas, todavía hay lugares en disputa dentro del equipo titular que buscará dar otro paso hacia la clasificación a los octavos de final.

Argentina vs. Austria: datos y posibles formaciones

  • Mundial 2026.
  • Fecha 2.
  • Grupo J.
  • Estadio: Dallas Stadium.
  • Árbitro: Amin Mohamad Omar (Egipto).
  • VAR: Diego Sánchez (España).
  • Hora: 14. – TV: ESPN/D-Sports/Telefe/TV Pública.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer o Patrick Wimmer; Sasa Kalajdzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Scaloni Austria Selección
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