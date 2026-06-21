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Se jugaron varios compromisos del decimocuarto capítulo del Apertura José Luis Burtovoy

En la máxima división liguista, Sportivo Guadalupe derrotó a La Salle en Cabaña Leiva, mientras que Ateneo sorprendió a UNL en Colonia San José. Se postergaron dos cotejos de la fecha 14.

Ovación

Por Ovación

21 de junio 2026 · 10:07hs
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Sportivo Guadalupe consiguió imponerse a La Salle Jobson en Cabaña Leiva por 2 a 0.

gentileza Ema Ávalos

Sportivo Guadalupe consiguió imponerse a La Salle Jobson en Cabaña Leiva por 2 a 0.

La fecha 14 del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina no finalizó, ya que quedan pendientes de disputa dos cotejos. Uno el que debían sostener Unión con Newell´s en el Campo de Deportes 8 de Enero, mientras que tampoco se concretó en el Alberto Garau, el juego entre Las Flores con Nobleza de Recreo. Recordemos que en los adelantos, La Perla había goleado a El Quillá por 3 a 0 en condición de visitante y es más puntero que nunca.

Además de la paliza de Colón de San Justo, y la victoria de Sanjustino, que los deja como escoltas del elenco de Recreo Sur, es para destacar las victorias de Sportivo Guadalupe y Ateneo Inmaculada respectivamente. Nacional y Cosmos consiguieron vencer a Independiente de Santo Tomé y Academia Cabrera respectivamente, en ambos casos por la mínima diferencia.

El Colegial sufri&oacute; una ca&iacute;da ante un rival muy duro por la fecha 14 del Polaca Burtovoy.

El Colegial sufrió una caída ante un rival muy duro por la fecha 14 del Polaca Burtovoy.

En Cabaña Leiva, en uno de los cotejos más destacados de la programación, Sportivo Guadalupe se llevó una calificada victoria ante La Salle Jobson por 2 a 0 con el arbitraje de Maximiliano Moya. Los goles para el elenco del Flaco Adalberto Tobaldo llegaron por intermedio de Agustín Palombarini y Laureano Feludero. En Colonia San José, Ateneo Inmacula cosechó otra victoria ahora frente a Universidad del Litoral por 2 a 0 con goles de Martín Vicario y Juan Chiaraviglio.

-Resultados fecha 14 del Apertura

Juventud Unida 1 (Eros Méndez) – Gimnasia y Esgrima 0

La Salle Jobson 0 – Sportivo Guadalupe 2 (Agustín Palombarini y Laureano Feludero)

Universidad 0 – Ateneo Inmaculada 2 (Martín Vicario y Juan Chiaraviglio)

Cosmos 1 (Guillermo Gozálbez) – Academia AC 0

Nacional 1 (Nazareno Novello) – Independiente 0

Colón de San Justo 6 (Matías Fantín, Maximiliano Osurak x2, Osvaldo Arroyo y Joaquín Pérez x2) – Ciclón Norte 0

Sanjustino 2 (Nehemías González y Matías Benegas) – Colón 1 (Mateo Lizondo)

Náutico El Quillá 0 – La Perla del Oeste 3 (Fernando Márquez x2 y Nahuel Mar)

Deportivo Santa Rosa 1 (Nahir Cáceres) – Ciclón Racing 2 (Leonardo Iorlano)

-Posiciones: La Perla del Oeste 35, Colón de San Justo y Sanjustino 33, Sportivo Guadalupe 27, La Salle Jobson 24, Colón 23, Juventud Unida 20, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing 19, Unión 18; Nacional, Cosmos y Náutico El Quillá 17; Independiente, Universidad y Ciclón Norte 15, Nobleza 14, Las Flores 13, Gimnasia y Esgrima y Academia Cabrera 12, Newell´s 11, Deportivo Santa Rosa 7.

-Próxima fecha: Gimnasia y Esgrima con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Racing con La Salle Jobson, Nobleza con Colón de San Justo, Ateneo Inmaculada con Unión, La Perla con Juventud Unida, Colón con Independiente, Academia Cabrera con Universidad del Litoral, Newell´s con Sanjustino, Ciclón Norte con Cosmos, Náutico El Quillá con Las Flores II, Sportivo Guadalupe con Nacional.

Apertura Guadalupe La Salle
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