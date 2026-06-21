Japón aplastó a Túnez y es líder del Grupo F en el Mundial 2026

Japón goleó 4 a 0 a Túnez en el Estadio Monterrey por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, consiguió su primera victoria en el certamen y quedó en la cima de la zona junto a Países Bajos.

Con este resultado, el conjunto africano quedó eliminado de la competencia tras sufrir su segunda derrota consecutiva, mientras que los asiáticos pueden culminar el grupo como líderes.

El seleccionado dirigido por Hajime Moriyasu ratificó las buenas sensaciones que había dejado en el empate 2-2 frente a Países Bajos durante el debut y mostró una clara superioridad desde el inicio.

Apenas transcurrían tres minutos cuando los Samuráis Azules abrieron el marcador con una gran acción colectiva: Ao Tanaka inició la jugada, Keito Nakamura envió el centro desde la izquierda y Daichi Kamada definió de taco para establecer el 1 a 0.

La ventaja temprana marcó el desarrollo del encuentro ya que Japón dominó la posesión, controló los tiempos y generó varias situaciones de peligro ante un rival que nunca logró asentarse en el campo.

Incluso antes de la media hora, el arquero tunecino Aymen Dahmen evitó el segundo tanto con una intervención sobre la línea.

Túnez apenas logró inquietar con un remate desviado de Hannibal Mejbri y mostró pocas respuestas futbolísticas en el estreno de Hervé Renard como entrenador.

Tras la goleada sufrida en la primera jornada ante Suecia por 5 a 1 y el escándalo que derivó en cambios dentro del cuerpo técnico, las Águilas de Cartago afrontaban una prueba decisiva que terminó en una nueva decepción.

Japón, una aplanadora ante Túnez en el Mundial

A los 30 minutos del primer tiempo llegó el segundo gol japonés: Ayase Ueda recibió fuera del área, sacó un potente remate que amplió la diferencia y el delantero coronó una destacada actuación para ser una de las principales figuras del encuentro.

Para el complemento, Renard introdujo modificaciones en busca de una reacción que nunca apareció y Japón redujo por momentos la intensidad, aunque siguió controlando el trámite.

Cuando volvió a acelerar, encontró rápidamente el tercer tanto: un pase filtrado desde el fondo dejó a Junya Ito mano a mano con Dahmen y el atacante definió con precisión para convertir el 3 a 0 a los 23 minutos de la segunda mitad.

Con un rival completamente desarmado, el conjunto asiático aprovechó los espacios y cerró la goleada a los 37 minutos: Ito habilitó a Kaishu Sano, quien envió el centro para que Ueda conectara de cabeza y firmara su doblete personal y el definitivo 4-0.

La victoria dejó a Japón con cuatro puntos y dependerá de sí mismo para avanzar a los dieciseisavos de final. En la última jornada enfrentará a Suecia en Arlington en un duelo que definirá gran parte de sus aspiraciones mundialistas.

Túnez, en cambio, quedó sin posibilidades matemáticas de clasificación tras acumular dos derrotas y recibir nueve goles en apenas dos partidos. Su participación en el Mundial 2026 concluirá frente a Países Bajos en Kansas.