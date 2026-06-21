En Buenos Aires insisten con el interés de Unión por Lucas Janson

El delantero de Boca Juniors aparece como una de las alternativas en el mercado de pases y el Tatengue inició sondeos formales para conocer condiciones. El principal obstáculo es su salario.

En medio del movimiento del mercado de pases, Unión volvió a aparecer en escena con un nombre de peso: Lucas Janson. Según información que surge desde Buenos Aires, el conjunto rojiblanco se sumó a la disputa por el delantero de Boca y ya inició gestiones para intentar sumarlo en este receso.

El atacante, con pasado en Vélez y Tigre, no está en los planes principales del actual cuerpo técnico xeneize y aparece en la lista de futbolistas prescindibles en este mercado, lo que abre la puerta a una salida en el corto plazo.

Gestiones iniciales y un punto clave: el salario

De acuerdo a lo informado por medios partidarios del club de la Ribera, la dirigencia de Unión ya realizó consultas formales para conocer las condiciones de una posible incorporación. Incluso, se habla de gestiones iniciales activadas para evaluar la viabilidad de la operación.

El principal condicionante, sin embargo, pasa por lo económico: el elevado salario del futbolista es el punto que hoy complica cualquier avance concreto y obliga al Tatengue a buscar alternativas de negociación.

Competencia en el mercado por Janson para Unión

Unión no está solo en la carrera por el atacante. Otros equipos del fútbol argentino también siguen de cerca su situación. Entre ellos aparece Gimnasia y Esgrima La Plata, que ya habría mostrado interés en sumar al delantero a préstamo, además de sondeos provenientes de Newell's Old Boys.

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Con este panorama, Lucas Janson se perfila como uno de los nombres a seguir en el mercado, mientras en Unión analizan hasta dónde pueden llegar para intentar concretar un refuerzo de jerarquía para la segunda parte de la temporada.