Colón recupera a una pieza clave pero pierde a otra para visitar a Deportivo Madryn

El Sabalero comenzará el martes la preparación para el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. Mientras vuelve a estar disponible Pier Barrios, una nueva baja obligada se suma en la defensa.

Tras cerrar la primera rueda con una derrota por 1-0 ante Chaco For Ever en Resistencia, Colón ya empieza a enfocarse en el próximo desafío: el partido frente a Deportivo Madryn, correspondiente a la primera fecha de la segunda rueda de la Zona A de la Primera Nacional.

El plantel tendrá descanso domingo y lunes, y regresará a los entrenamientos el martes en el Predio 4 de Junio para comenzar la puesta a punto de cara al encuentro que se disputará el domingo 5 de julio desde las 15.

Una buena y una mala para Medrán en Colón

En el plano futbolístico, Ezequiel Medrán recuperará a una pieza importante de la defensa. Pier Barrios cumplió la fecha de suspensión que arrastraba y volverá a estar a disposición para integrar el equipo titular.

Sin embargo, la contracara la protagoniza Federico Rasmussen. El zaguero central fue amonestado en el partido frente a Chaco For Ever, llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que se perderá el choque ante Deportivo Madryn.

La situación obliga nuevamente al cuerpo técnico a retocar una defensa que viene sufriendo modificaciones permanentes en las últimas jornadas.

Varias alarmas por acumulación de amarillas en Colón

Además de la baja de Rasmussen, Colón tiene varios futbolistas al límite desde el punto de vista disciplinario.

Facundo Castet y Federico Lértora ya acumulaban cuatro tarjetas amarillas, mientras que en el encuentro disputado en Resistencia se sumaron a esa condición Leandro Allende e Ignacio Antonio.

De esta manera, cuatro jugadores del plantel quedaron a una amonestación de una suspensión, una situación que Medrán deberá administrar cuidadosamente en una etapa decisiva del campeonato.

El mercado de pases empieza a moverse en Colón

Mientras el equipo busca recomponerse desde lo futbolístico, la dirigencia acelera gestiones para reforzar el plantel.

Los nombres más avanzados son los de Franco García y Jonathan Herrera. El extremo derecho, que rescindió su contrato con Newell's, tiene prácticamente todo acordado para transformarse en jugador sabalero, mientras que el delantero de Deportivo Riestra también se encuentra muy cerca de concretar su llegada.

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La intención es que ambos puedan incorporarse cuanto antes para ampliar las variantes de un plantel que afrontará una segunda rueda donde el objetivo mínimo será ingresar al Reducido, aunque la gran ilusión sigue siendo pelear por el ascenso a Primera División.

Con regresos, suspensiones y refuerzos en camino, Colón comenzará una nueva etapa de la temporada con la necesidad de encontrar la regularidad que le faltó en la primera mitad del campeonato.