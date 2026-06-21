Nadie puede parar a Santa Fe FC en el ascenso liguista

Santa Fe FC derrotó a San Cristóbal en Ángel Gallardo y continúa como puntero del torneo de Primera B. Banco y Pucará empataron en sus compromisos y son los escoltas.

Santa Fe FC ganó y ahora le sacó 4 puntos a su más próximo perseguidor que es Banco Provincial.

En el certamen de Apertura de Primera B que organiza la Liga Santafesina no se registraron demasiadas sorpresas y ratifica el buen presente de Santa Fe FC, ya que volvió a ganar y es líder del ascenso. Banco Provincial y Pucará empataron sus respectivos compromisos y son los escoltas que no le pierden pisada al puntero. El próximo martes 23 de junio a partir de las 20, en barrio Los Troncos, se completará la jornada con el choque entre Los Canarios con Defensores de Peñaloza con el arbitraje de Iván Chazarreta.

En un campo de juego complicado, y en un partido duro e intenso, Santa Fe FC se impuso por 3 a 1 a San Cristóbal en Ángel Gallardo. La victoria de los dirigidos por Carlos Giménez llegaron por intermedio de Gianluca Ledesma, Rafael Hilbe de penal y Leonel Rodríguez, mientras que descontó para el conjunto local Ramón Barraza, que es junto a Hugo Quiroz de Banco Provincial uno de los goleadores del certamen con 13 tantos. Santa Fe FC mantuvo el invicto, y continúa su andar como el gran protagonista del ascenso.

En Altos del Valle se produjo un lindo empate entre Banco Provincial con Nuevo Horizonte, con goles de Eduardo Flores de tiro libre para el local, y de penal para la visita por intermedio de Agustín Silvano. Fue un partido muy parejo, entretenido, con chances frente a los arcos que no lograron prosperar, pero ambos brindaron un buen espectáculo. El árbitro Carlos Céspedes expulsó a Maximiliano Gil en el conjunto anfitrión.

El árbitro Rubén Fernández junto a los capitanes de San Cristóbal y Santa Fe FC en Ángel Gallardo. gentileza Fútbol de Santa Fe

En barrio Transporte, en un cotejo de dientes apretados, Pucará y Vecinal Gálvez no se sacaron diferencias y terminaron igualando 0 a 0. El referee Leandro Rotela expulsó a Matías Ferreras en el conjunto del Cacique. En Barrio Stratta de la capital nacional de la frutilla, con goles de Milton Barrios, Brian Acosta -dos- y Emiliano Rivero, Belgrano derrotó 4 a 0 a El Cadi y se subió al quinto puesto de la tabla. En el cuadro de la costa santafesina el árbitro Lucas Muga expulsó a Maximiliano Farías.

Por su parte, Atlético Floresta cosechó un gran triunfo por 3 a 0 sobre Deportivo Agua bajo el arbitraje de Alejandro Aguilera. Los goles para el equipo de Santo Tomé los hicieron Sacha Coria y dos Juan Manuel Martínez. En el visitante vio la tarjeta roja Nicolás Sancho.

En en el departamento Garay, Loyola se trajo una goleada sobre Los Juveniles en Santa Rosa de Calchines por 4 a 1. Para los de barrio Yapeyú los goles los marcaron Jonatan Tévez, Elías Rubio, Héctor Rivas y Pablo Pinto, mientras que para los anfitriones Juan Montenegro. El árbitro Oscar Loza expulsó a Alejandro Escobar en los anfitriones, mientras que en la visita a Matías Varela y Luis Pereyra.

El elenco de San Cristóbal no pudo con Santa Fe FC y se vio superado por 3 a 0. gentileza Fútbol de Santa Fe

A la vera de la ruta provincial 1, El Pozo se impuso por 3 a 2 a Atlético Arroyo Leyes. Para la visita los goles los hicieron Uriel Barros, Matías Wolheim y Fabián Ramírez, mientras que para el local los marcó Marcelino Cabañas. El referee Leandro Vivas expulsó a Marcelino Cabañas en los dueños de casa.

En barrio Adelina Centro de Santo Tomé, Los Piratitas y Don Salvador igualaron 1 a 1. Para el local marcó Elías Sánchez y para la visita Lucas Bianchi, en un cotejo arbitrado por Bruno Levatti. En el distrito costero, Defensores de Alto Verde y Atenas también empataron 1 a 1 bajo el arbitraje de Diego Sacco. Para el local convirtió Lucas Martínez y para el santotomecino, Thiago Riquelme.

Síntesis: San Cristóbal 1- Santa Fe FC 3

San Cristóbal: Tomás Wabiszczowicz, Exequiel Leoni, Samuel Olivera, Nicolás Mermet, Agustín Leguizamón, Rodrigo Arévalo, Marcos Gutiérrez, Franco Ibarra, Franco Jominy, Santiago Paz y Ramón Barraza. DT: Diego Gutiérrez.

Santa Fe FC: Mariano Rodríguez; Jesus Paiva, Santiago Giménez, Juan Romero, Agustín Giménez, Francisco Leyes, Marcelo Hilbe, Leonel Rodríguez, Gianluca Ledesma, Mauricio Ruiz Díaz y César Gómez. DT: Carlos Giménez.

Goles: Marcelo Hilbe, Francisco Leyes y Leonel Rodríguez (SF), Ramón Barraza (SC).

Cambios: Dylan Maidana x Mermet, Emilio Iñiquez x Gutiérrez, Alan Bermúdez x Leguizamón, Cristian Ibarra x Arévalo (SC); Exequiel Cortez x Hilbe, Damián Gudiño x Ruiz Díaz, Raúl Alarcón x Ledesma, Jesus Escribanich x Rodríguez y Kevin Ruiz x Gómez (SF).

Amonestados: Santiago Paz, Franco Ibarra, Franco Jiminz, Nicolás Mermet, y Román Barraza (SC); Damián Gudiño, Francisco Leyes, Juan Romero y Manuel Ruiz Díaz (SF)

Expulsado: Emilio Iñiquez (SC)

Árbitro: Rubén Fernández

Cancha: San Cristóbal

-Posiciones: Santa Fe FC 35; Banco Provincial 31, Pucará y Los Canarios 29; Belgrano 27, San Cristóbal y Nuevo Horizonte 25, El Cadi 19, Defensores de Alto Verde 18, Los Piratitas 17, Vecinal Gálvez 15, Atenas 14, El Pozo y Los Juveniles 13, Loyola 12, Floresta y Deportivo Agua 9, Don Salvador 7, Arroyo Leyes 3 y Defensores de Peñaloza 2.

-Próxima fecha: San Cristóbal con Los Canarios, Santa Fe FC con Pucará, Vecinal Gálvez con Belgrano de Coronda, El Cadi de Rincón con Defensores de Alto Verde, Atenas con Los Piratitas, Don Salvador con Atlético Arroyo Leyes, El Pozo con Banco Provincial, Nuevo Horizonte con Los Juveniles, Loyola con Deportivo Agua y Floresta con Defensores de Peñaloza.