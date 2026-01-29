Uno Santa Fe | Ovación | Belgrano

Belgrano y Tigre se miden en Córdoba en un duelo de arranques positivos

Belgrano y Tigre llegan motivados tras sus victorias en la primera fecha y buscan mantener la racha en la segunda del Apertura 2026.

29 de enero 2026 · 08:12hs
Este jueves, desde las 19.15, Belgrano recibirá a Tigre en el Estadio Julio César Villagra por la segunda fecha del Torneo Apertura. Ambos equipos se presentan con sensación de triunfo, tras obtener resultados favorables en su debut y con la ilusión de seguir sumando desde el comienzo.

Belgrano, de la épica a la expectativa local

El elenco cordobés arrancó la temporada con un triunfo inolvidable ante Rosario Central. Tras verse en desventaja por un penal convertido por Ángel Di María, el Pirata dio vuelta el resultado gracias a un autogol de Facundo Mallo y un gol de Lautaro Gutiérrez, sellando un triunfo sobre la hora.

Para este partido, Ricardo Zielinski contará con un refuerzo de lujo: Mudo Vázquez, que regresa a Barrio Alberdi luego de 14 años en el exterior. Su presencia suma experiencia y jerarquía en un equipo que buscará hacer valer su localía.

Tigre, eficacia y renovación en Victoria

Tigre también arrancó el torneo con una victoria contundente, venciendo 2-0 al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto. Bajo la dirección de Diego Dabove, el equipo mostró solidez defensiva y claridad ofensiva, convirtiéndose en uno de los pocos conjuntos de la división en ganar por más de un gol en la primera fecha.

Entre los refuerzos que sumaron minutos en la jornada inaugural se encuentran Santiago López y Tiago Serrago, mientras que se espera que Pity Martínez se sume pronto al ritmo del plantel profesional.

Un duelo que promete emociones

Belgrano y Tigre se enfrentarán con estilos distintos pero objetivos similares: sumar de a tres y afirmarse en el inicio del torneo. El local buscará imponer intensidad y dinámica por las bandas, mientras que la visita apostará a la organización defensiva y al contragolpe para aprovechar cada oportunidad.

Datos del partido:

  • Hora: 19.15

  • Estadio: Julio César Villagra

  • Árbitro: Andrés Merlos

  • VAR: Nazareno Arasa

  • TV: ESPN Premium

