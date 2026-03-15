Se puso en marcha una nueva temporada del ascenso de Liga Santafesina

La victoria de El Cadi de Rincón sobre Peñaloza por 12 a 0 fue el hecho sobresaliente del inicio del Apertura de Primera B en el ascenso liguista

El Cadi de Rincón derrotó por 12 a 0 a Defensores de Peñaloza en la inicio del certamen de ascenso que organiza la Liga Santafesina.

Por la fecha 1 del Torneo Apertura de Primera B, la nota de la jornada la dio El Cadi de Rincón al aplastar a Defensores de Peñaloza por 12 a 0 . Las otras goleadas fueron cosechadas por Santa Fe FC, Pucará y Belgrano de Coronda. En barrio Los Troncos, los Canarios derrotó a Alto Verde y Nuevo Horizonte derrotó a El Pozo. El clásico entre San Cristóbal y Banco Provincial terminó igualado sin goles.

Gran comienzo para el Pescador goleando de local. Los dirigidos por Alejandro Escalante comenzaron de la mejor manera el torneo de ascenso demostrando carácter, un bueno juego en equipo, dominando de principio a fin que lo llevó a El Cadi de Rincón a golear a Defensores de Peñaloza por un impersionante 12 a 0. Emiliano Villalba marcó tres goles, mientras Lautaro Escobar y Kevin Mendoza lo hicieron por partida doble.

La otra goleada de la fecha la concretó Santa Fe FC en el predio Nery Pumpido. Fue por 6 a 0 sobre Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines, con dos conversiones de Alexis Martínez y otros dos de Joaquín Arguello. En barrio Transporte, con dos goles de Nahuel Machado, Pucará derrotó por 4 a 1 a Atlético Arroyo Leyes, y en barrio Stratta, Belgrano de Coronda fue impiadoso con Los Piratitas y lo goleó 4 a 0 con dos conquistas de Lucas Díaz.

A la vera de la ruta nacional 168, Nuevo Horizonte venció a El Pozo por 3 a 1, y en barrio Los Troncos, Los Canarios doblegaron a Defensores de Alto Verde por 2 a 1. El clásico disputado en Ángel Gallardo entre San Cristóbal y Banco Provincial terminó igualado 0 a 0. En Santo Tomé hubo dos empates más; Atenas y Floresta terminaron 1 a 1, mientras que Don Salvador y Loyola sin goles.

Las principales posiciones quedaron del siguiente modo: El Cadi, Santa Fe FC, Belgrano de Coronda, Pucará, Nuevo Horizonte y Los Canarios 3. La próxima fecha tendrá los siguientes cruces: El Pozo con Los Canarios, Nuevo Horizonte con Don Salvador, Loyola con Atenas, Floresta con El Cadi, Peñaloza con Vecinal Gálvez, Deportivo Agua con Santa Fe FC, Los Juveniles con San Cristóbal, Banco Provincial con Pucará, Atlético Arroyo Leyes con Belgrano y Los Piratitas con Defensores de Alto Verde.

Resultados 1ª fecha Primera División B

Los Canarios 2 (Gonzalo Matejka y Román García) – Defensores de Alto Verde 1 (Rafael Juárez)

Belgrano 4 (Lucas Díaz x2, Nahuel Muratore y Brian Acosta) – Los Piratitas 0

Pucará 4 (Nahuel Manchado x2, Brian Escobar y Maximiliano Araya) – Atlético Arroyo Leyes 1 (Brian Miño)

Santa Fe 6 (Alexis Martínez x2, Lionel Rodríguez, Joaquín Argüello x2 y Raúl Alarcón) – Los Juveniles 0

Vecinal Gálvez 0 – Deportivo Agua 0

El Cadi 12 (Kevin Mendoza x2, Lautaro Costabel, Genaro Fortunato x2, Lautaro Escobar x2, Maximiliano Farías, Emiliano Villalba x3 y Axel Sales Rubio) – Defensores de Peñaloza 0

Atenas 1 (Damián Ramírez) – Floresta 1 (Samuel Márquez)

Don Salvador 0 – Loyola 0

CCyD El Pozo 1 (Facundo Carreira) – Nuevo Horizonte 3 (Uriel Lemercier, Pablo Martínez y Lautaro Wagner)

San Cristóbal 0- Banco Provincial 0