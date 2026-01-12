Uno Santa Fe | Ovación | Dakar

Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

En motos, el argentino Luciano Benavides se convirtió en el líder del Rally Dakar al imponerse en la octava etapa disputada íntegramente en Wadi ad-Dawasir

12 de enero 2026 · 17:41hs
Benavides lidera el Dakar: gran jornada argentina en Arabia Saudita

El motociclista Luciano Benavides se convirtió este lunes en el nuevo líder del Rally Dakar al imponerse en la octava etapa disputada íntegramente en Wadi ad-Dawasir.

El piloto argentino de 30 años, a bordo de su KTM oficial, dominó un exigente recorrido de 483 kilómetros cronometrados y 238 de enlace, pese a la dificultad de abrir pista, y ahora manda en la general con apenas 10 segundos de ventaja sobre el australiano Daniel Sanders.

“Es un sueño hecho realidad”, confesó Benavides tras alcanzar por primera vez el liderazgo del Dakar. El salteño viene de días intensos, luego de haber compartido victoria con su hermano Kevin en la etapa anterior, antes de que este último pasara a la categoría Challenger.

El triunfo llegó en un momento clave, en la antesala de la segunda y decisiva etapa maratón, que se correrá entre martes y miércoles sin asistencia externa.

En motos, la jornada dejó además resultados dispares para los argentinos en Rally2: Juan Santiago Rostan finalizó 29° y cayó al puesto 26° de la general, mientras que Leonardo Cola fue 42° y se mantiene 37°.

En Mission 1000, Benjamín Pascual descendió al tercer lugar con la moto eléctrica Segway, aunque sigue en plena pelea por el podio de la categoría experimental.

La división Challenger volvió a mostrar fuerte presencia nacional. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini terminaron sextos en la etapa y continúan segundos en la general, a solo 2m02 del español Pau Navarro.

Lucas del Río y Bruno Jacomy siguen terceros, mientras que David Zille y Sebastián Cesana escalaron al cuarto puesto. Kevin Benavides, junto a Lisandro Sisterna, fue octavo y marcha 12° en la general, en tanto que Pablo Copetti no logró completar el tramo.

En Side by Side, los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi finalizaron segundos, a 46 segundos del estadounidense Brock Heger, que lidera con comodidad la general. Manuel Andújar y Andrés Frini terminaron octavos y se ubican quintos en el acumulado.

En autos históricos, Gastón Mattarucco y Javier Vélez marchan 57° con su Toyota Land Cruiser.

Cómo viene el Dakar 2026

A nivel general, la categoría Ultimate sigue comandada por el qatarí Nasser Al-Attiyah, escoltado por Mattias Ekström y Henk Lategan, mientras que en camiones lidera Mitchel Van Den Brink y en SSV manda Brock Heger.

El Dakar 2026 continuará este martes con la novena etapa, primer tramo de la segunda maratón, desde Wadi ad-Dawasir hacia Bisha, con más de 400 kilómetros de especial que prometen volver a sacudir todas las clasificaciones.

Dakar Luciano Benavides Rally
